قام البنك الأهلي المتحد يوم الأربعاء الماضي بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذي يقدم ما يزيد على 750 جائزة سنويا، وينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الانترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب.



وأسفر السحب عن حصول 20 عميلا على 1000 دينار لكل منهم، وهم: محمد السبيعي، وندى حسن الصادق، وانتصار عبدالله البناي، ووضحة تريحيب المطيري، وأحمد حمود العازمي، ومنى نجم الياسين، وهدى وسمي الظفيري، ومنال عبدالله الهاجري، ومحمد عبدالمحسن الموسى، وعلى حسين عبدالرزاق، وأنوار محمد الكندري، وباقر اكبر عباس، وإبراهيم فهد الدويلة، وأحلام عمران عبد، وعلي سليمان عوض، والفهدة عبدالرحيم الزعابي، ورجاء محمد البحيصي، ومحمد محمود صبحي، وفيصل محمد الخضير، وعادل محمد العازمي.



وتتضمن سحوبات الحصاد العديد من الجوائز، من بينها جائزة بقيمة 100 ألف دينار في كل من عيد الفطر وعيد الأضحى، وتبقى الجائزة ربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار أهم ما يطمح إليه العملاء لتحقيق تطلعاتهم.

كذلك تقدم جوائز الحصاد 20 جائزة أسبوعية بقيمة ألف دينار لكل رابح.

وكذلك، لأول مرة في الكويت، تم تقديم «سحب الأفضلية» ربع السنوي بقيمة 25 ألف دينار حصريا للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ من قبل بأي من جوائز الحصاد الإسلامي خلال السنوات الخمس الأخيرة بشرط مرور عام على فتح حساباتهم وتتيح كل 50 دينارا في حساب العملاء ضمن هذه الفئة فرصة واحدة للدخول في السحب.