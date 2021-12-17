تحتفل دولة قطر، غدا السبت الموافق الثامن عشر من ديسمبر، بذكرى يومها الوطني، تلك المناسبة المجيدة التي يستذكر فيها القطريون بكل الفخر والإعزاز تضحيات وأمجاد مؤسس دولة قطر الحديثة، الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني- طيب الله ثراه- الذي أرسى اللبنة الأولى لصرح الوطن ورسم ملامح مستقبله.

وسيظل الثامن عشر من ديسمبر محفورا في وجدان وعقول القطريين جيلا بعد جيل لما يحمله من معان سامية ومآثر عظيمة في الوطنية والعمل والإنجاز، ذاك أن لهذا اليوم في ذاكرة الأيام من تاريخ قطر الحافل بالعطاء عبقا خاصا ولونا متميزا ومشرقا بإشراقة الوطن وإخلاص وتفاني الرجال الذين صاغوا البدايات الأولى في مسيرة بناء الوطن - الأرض والإنسان - وسهروا على ترسيخها وساهموا في إعلاء شأنها على مر السنين ومازالوا على عهد الوفاء لهذا التاريخ قائمين.

ومن بعد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني - رحمه الله- حمل راية الوطن الأجداد والآباء وكافحوا لصونها واستقلالها، إلى أن بلغت صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد فما يزال يحملها وينهض بها وهو حري بها وأهل لها.

وفي عهده تحرص الدولة على أن تظل هذه الراية وهامة الوطن عاليتين، ليكون الاستقلال مصونا وسيادته كريمة حرة أبية تحفظها وتحافظ عليها الأجيال المتعاقبة.

وفي ذكرى يومها الوطني تحتفل دولة قطر، قيادة وشعبا، بالوطن والأرض والإنسان والإنجاز، إذ إن الاحتفال باليوم الوطني إنما هو احتفاء بعقود زاخرة بالعطاءات حافلة بالإنجازات ومختلف مظاهر التقدم والنماء والازدهار والرفاه، وطنا وإنسانا.

وفي ذكرى اليوم الوطني الأغر يسترجع القطريون البدايات ويتطلعون الى المستقبل بروح الأمل والتفاؤل، إذ يحق لقطر، الدولة والشعب، أن تفخر بتاريخها ذي الماضي التليد وبحاضرها المشرق ومستقبلها المبشر بالخير العميم الواعد بالمزيد، لاسيما أنها خطت واثقة في عقود قليلة من الزمن على درب التقدم والازدهار لتصبح دولة يشار إليها بالبنان بين دول العالم المعاصر.

وفي الأسطر التالية نستعرض غيضا من فيض سجل الانجازات في دولة قطر، التي تشكل أساسا متينا وحافزا قويا للتطلع نحو مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا.



تستمد دولة قطر سياستها الخارجية من أعراف وتقاليد وقيم ومبادئ راسخة لديها، فهي تقيم علاقاتها مع جميع دول العالم ومنظماته على أسس ثابتة من الاحترام المتبادل القائم على سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها واحترام حقوق الإنسان والحريات والديموقراطية والمصالح المشتركة، ومن ثم فقد حظيت دولة قطر باحترام وتقدير المجتمع الدولي بمختلف دوله وهيئاته، وهي في ذكرى يومها الوطني تستذكر باعتزاز ما بنته من علاقات متينة ووثيقة مع الجميع في هذا العالم بما وضعها في مصاف الدول المهمة ذات المكانة المرموقة.



وسجــــلت دولة قطــــر بديبلوماسيتـــها الفاعلــــة والنشطة نجاحات لافتة على مختلف المستويات الخليجية والعربية والإقليمية والدولية، وكرست حضورها العملي في العديد من الفعاليات الخارجية والديبلوماسية بوصفها عضوا أساسيا في المنظمات والمجالس الإقليمية والعالمية.



وشهد عام 2021م نشاطا لافتا للسياسة الخارجية القطرية، تمثل في تعزيز شبكة العلاقات الديبلوماسية والتنسيق السياسي والتعاون الاقتصادي مع مختلف دول العالم، إضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية الفاعلة.



كما شهد العام الحالي زيارات وجولات ولقاءات أخوية متميزة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد مع أشقائه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وفي هذا الإطار، استقبل أمير قطر أخاه سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق الذي قام بزيارة رسمية للدوحة يوم 22 نوفمبر الماضي، حيث بحث الزعيمان تعزيز أوجه التعاون المختلفة بين البلدين الشقيقين، كما ناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصالحهما ويدعم أمن واستقرار المنطقة.



واستقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أخاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الذي قام بزيارة رسمية إلى دولة قطر في الثامن من ديسمبر الجاري، ضمن جولته الخليجية التي استمرت عدة أيام.



ولم يقف حراك دولة قطر أو يقتصر على الساحة الخليجية بل امتد ليشمل الساحة العربية، فضلا عن الساحة الدولية إذ كان لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بصماته الواضحة في سجل التعاون الدولي والمواقف المبدئية والثابتة تجاه قضايا العالم، بينها سموه من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وحققها واقعا عبر زياراته التاريخية لدول العالم.



فقد أكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر 2021م أن من أولويات دولة قطر الإسهام في الحل السلمي للنزاعات، مذكرا بموقف الدوحة الثابت والمبدئي تجاه جملة من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها: القضية الفلسطينية، والأزمة اليمنية، والأزمة السورية، والأوضاع الإنسانية في افغانستان.



وأكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمته أمام الدورة العادية للجمعية العامة - التي وافقت مرور 50 عاما على انضمام قطر للأمم المتحدة - أن رهان قطر على المؤسسات الدولية هو رهان إستراتيجي، مشيرا إلى أن العلاقات بين الدوحة وتلك المؤسسات تميزت بالتعاون الوثيق خلال العقود الخمسة الماضية.



وأضاف سموه «سعداء بأن تكون الدوحة عاصمة للعمل الدولي متعدد الأطراف في منطقتنا».



ولقد نهضت دولة قطر بدور ايجابي في تعزيز الحلول الديبلوماسية لقضايا المنطقة والعالم، حيث استضافت الدوحة في فبراير 2021م جولة من المحادثات بين الولايات المتحدة الأميركية وحركة «طالبان» ونجحت جهود الوساطة القطرية في توصل الجانبين إلى اتفاق تاريخي بينهما، كما استضافت قطر مجددا الوفد الاميركي ووفد حكومة «طالبان» في اكتوبر 2021م بعد نحو شهرين من الانسحاب الاميركي من افغانستان واستعادة «طالبان» السلطة من جديد في كابول.

كذلك ساعدت دولة قطر في الجسر الجوي لنقل مئات الآلاف من رعايا الدول الأجنبية من افغانستان إلى بلدانهم في أعقاب الانسحاب الاميركي من افغانستان في أغسطس الماضي.



ولم تتوقف إسهامات قطر الخارجية عند هذا الحد، بل امتد تأثيرها ودورها الإيجابي لتصبح من الدول الرائدة في تقديم المساعدات الإنمائية والإغاثية، والحريصة على الالتزام بمبادئ المسؤولية المشتركة والعمل المتعدد الأطراف.



وفي هذا الصدد، حرصت دولة قطر على تقديم الدعم الإنساني والتنموي إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك تماشيا مع سياستها لتخفيف آثار الأزمات الإنسانية، حيث وجه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في شهر مايو 2021 بتقديم منحة بقيمة 500 مليون دولار دعما لإعادة إعمار قطاع غزة.



ولم تتوان دولة قطر في تقديم المساعدات اللازمة للعديد من الدول والمنظمات الدولية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، حيث قدمت مساهمات تخطت مبلغ 140 مليون دولار أميركي.



ولا شك أن علاقات دولة قطر الدولية مع المنظمات والهيئات ومختلف الدول تتسم بالتعاون والتنسيق والمشاركة في تحقيق الأهداف السامية للبشرية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.



مسيرة مشهودة لدولة المؤسسات



في إطار اهتمام دولة قطر ونهجها السياسي السديد، في تعزيز مسارات الديموقراطية والشورى، شهد العام 2021م تقدما مشهودا على صعيد توسيع المشاركة السياسية الشعبية في العمل العام من أجل المزيد من النجاحات في التجربة الوطنية القطرية التي تحظى دوما بثقة العالم وتقديره.



وفي هذا السياق، جاء القرار التاريخي لأمير قطر بانتخاب مجلس الشورى.



وفي السادس والعشرين من أكتوبر 2021م، افتتح صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعمال مجلس الشورى المنتخب، وقال سموه في كلمته بهذه المناسبة «إننا ندرك جميعا أهمية هذه اللحظة التاريخية التي نشهد فيها اكتمال المؤسسات التي نص عليها الدستور بإنشاء السلطة التشريعية المنتخبة إلى جانب السلطتين التنفيذية والقضائية»، مضيفا أن عملية انتخاب مجلس الشوري سارت بتنظيم محكم ومتميز وفي أجواء حضارية.



وكانت أجريت انتخابات مجلس الشورى بوصفها أول انتخابات تشريعية في قطر في ٢ أكتوبر الماضي، بمشاركة 63.5% من إجمالي الناخبين.



ويتشكل المجلس من 45 عضوا، تم انتخاب 30 منهم بالاقتراع المباشر في حين عين أمير البلاد الـ 15 الباقين بينهم امرأتان.



وانتخب أعضاء مجلس الشورى القطري، حسن بن عبد الله الغانم أول رئيس لبرلمان منتخب، وحمدة بنت حسن السليطي نائبة لرئيس مجلس الشورى.

اقتصاد متعافٍ رغم التحديات



نجحت دولة قطر في تحقيق عدد من الأهداف على الصعيد الاقتصادي رغم التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فقد أجرت تعديلات تشريعية لتسهيل المعاملات التجارية وتعزيز المنافسة، وحماية المستهلك وتشجيع الاستثمار الصناعي وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك 100% من رأسمال بعض الشركات، ودعم تنافسية المنتجات الوطنية. وارتفعت مساهمة الصناعات المحلية إلى المرتبة الرابعة في الناتج المحلي الإجمالي.



ورغم الهزات العالمية والإقليمية، أظهر القطاع المالي والمصرفي تماسكا في مواجهتها وتمكن مصرف قطر المركزي من الحفاظ على نمو الاحتياطيات الدولية والمحافظة على سعر صرف الريال القطري. وحافظت قطر على ترتيبها الائتماني المرتفع لدى المؤسسات الائتمانية العالمية وعلى النظرة المستقبلية المستقرة لاقتصادها.



وتمضي دولة قطر قدما في تحقيق أهداف رؤيتها الوطنية 2030، وإعداد الإستراتيجية الوطنية الثالثة لمدة 5 سنوات، وقد باتت تحتل مكانة مرموقة ومراتب متقدمة في بعض المكونات الهامة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.



وقد اشادت العديد من المؤسسات الاقتصادية والمالية والاستشارية العالمية بالجهود المكثفة التي بذلتها دولة قطر والتي أظهرت مرونة فائقة مكنتها من الخروج أقوى من تداعيات الجائحة.



وتعمل الحكومة القطرية حاليا على بذل المزيد من الجهود لضمان قدرة الدولة على زيادة المنافسة في عالم ما بعد الوباء، من خلال تبني برنامج تحول شامل يركز على المواطن وتعظيم القدرة التنافسية للقطاع الخاص القطري والمرونة المالية والابتكار والحوكمة.



إنجاز عالمي في تحدي التطعيم ضد «كوفيد - 19»



صنفت دولة قطر ضمن أفضل الدول أداء في العالم من حيث تغطية التطعيمات لسكانها في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث احتلت المركز الثاني على مستوى العالم من حيث النسبة المئوية للسكان الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل، والمركز الخامس على مستوى العالم من حيث النسبة المئوية للسكان الذين تم تطعيمهم بالكامل، بحسب مكتب الاتصال الحكومي القطري.



ووافقت دولة قطر على الاستخدام الطارئ للقاحي «موديرنا» و«فايزر- بيونتيك» المضادين لفيروس كورونا، وتتضمن عملية التطعيم تقديم جرعتين من أي من اللقاحين، مع مزيد من الاهتمام للفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا وحثها على ضرورة تلقي اللقاح.



الإنسان القطري محور النهضة والتقدم



لأن الإنسان هو الهدف والمحور في عملية التنمية في دولة قطر، فقد تركز الاهتمام عليه ومن أجله، لذلك تم توفير كل مستلزمات الارتقاء به لتأهيله بغرض نهوضه بالمسؤولية والمشاركة في البناء.



فقد هيأت الدولة للمواطن كل سبل التقدم والنهوض، من تعليم إلزامي مجاني لمختلف مراحل العملية التعليمية والتربوية وبعثات داخلية وخارجية الى أرقى جامعات العالم ودورات تدريبية في أفضل المعاهد والمؤسسات المتخصصة، الى جانب توفيرها مدارس نموذجية وجامعات متكاملة الكليات من جامعة قطر الى ما تضمه المدينة التعليمية من جامعات تعمل وفق أحدث المعايير العلمية وخدمات طبية وصحية متكاملة بمراكز ومستشفيات حديثة تحتوي على أجود ما توصل اليه العلم من أجهزة ومعدات بكفاءات بشرية ذات مستويات راقية.



ويخطو القطاع الصحي في قطر خطوات عملاقة سواء من جهة توفير أحدث الأجهزة الطبية والمعدات أو من جهة استقطاب أفضل الكوادر الطبية والفنية وتوسيع رقعة الخدمات الصحية من خلال افتتاح عدة مراكز ومستشفيات في أنحاء متفرقة من البلاد.



وتتألف الخدمات الصحية في قطر، من سلسلة مترابطة الحلقات تبدأ من الرعاية الصحية الأولية وصولا إلى الخدمات التي تقدمها المستشفيات الرئيسية.



وتتولى الهيئة الوطنية للصحة تقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والإشراف على خدمات الصحة العامة في الداخل، وعلاج المواطنين بالخارج، وتنظيم الاتجار وصناعة الأدوية على مستوى يحظى بسمعة دولية وتقدير عالمي، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة ومن خلال وضع استراتيجية وطنية لتحقيق هذه الأهداف.



ختاما، يبقى القول إن دولة قطر وهي تحتفي بذكرى اليوم الوطني فإنها تتطلع الى المستقبل بروح من الأمل والتفاؤل، حيث تأتي هذه المناسبة الوطنية الهامة لتؤكد من جديد مدى ارتباط دولة قطر، قيادة وشعبا، بهويتها الوطنية وامتدادها القومي وتمسكها بثوابتها الحضارية وقيمها الإنسانية.



قطر واحة الأمن والأمان.. الأولى شرق أوسطياً









حققت دولة قطر تميزا عالميا جديدا على مستوى الحالة الأمنية لعام 2021 وفقا لمؤشر السلام العالمي، وذلك بحصولها على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باعتبارها الأقل انتشارا لمعدل الجريمة والمركز التاسع والعشرين عالميا في المؤشر ذاته من بين 163 دولة. ووفقا للتقرير الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في أستراليا فإن قطر تأتي ضمن الدول الأوائل الأكثر أمنا وأمانا والأقل من حيث انتشار معدل الجريمة على مستوى العالم.



ويقيس التقرير مؤشرات السلام باستخدام ثلاثة معايير رئيسية، هي: مستوى الأمن والأمان في المجتمع، ومستوى الصراع المحلي والعالمي، ودرجة التزود بالقوة العسكرية.



وحسب هذا التصنيف تحافظ قطر على المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث عشر على التوالي منذ (2009 حتى 2021)، كما احتلت مراكز متقدمة على المستوى العالمي خلال ذات الفترة، وذلك بإحرازها معدلات تقييم عالية تفوقت بها على العديد من الدول المتقدمة. وذكر تقرير مؤشر السلام العالمي أن قطر تتمتع بمستوى عال من الأمن والاستقرار وانخفاض معدلات الجريمة.



ولقد اعتمدت المؤشرات العالمية التي تبوأت خلالها قطر مراكز متقدمة - في نتائجها وتصنيفاتها ـ على قياس حالة الأمن والسلم في الدول المتنافسة، وذلك من خلال قياس عوامل عديدة، أبرزها: معدلات ارتكاب الجرائم الكبرى، ومدى تعزيز إجراءات السلامة والشراكة المجتمعية، فضلا عن جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتعزيز الوعي الأمني في المجتمع.



«مونديال العرب 2021».. إبهار قطري وتجربة مصغرة ناجحة لـ «كأس العالم 2022»









افتتح صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، بحضور عربي وأجنبي رفيع المستوى، الدورة العاشرة من بطولة كأس العرب في 30 نوفمبر الماضي، بحفل مميز في «ملعب البيت» بمدينة الخور في العاصمة الدوحة بعد 9 سنوات من التوقف.



وكان الحفل إعلانا لافتتاح «ملعب البيت» الذي سيستضيف بعد نحو عام حفل افتتاح كأس العالم 2022 في قطر.



وشهد حفل الافتتاح فقرات متنوعة جمعت بين الإبهار البصري والتكنولوجيا الحديثة، واشتملت الفقرات على فعاليات ثقافية وتراثية ألقت الضوء على الثقافات المختلفة للبلدان العربية والتعرف على التراث القطري، بالإضافة إلى الفعاليات الترفيهية التي شهدت تجاوبا كبيرا من قبل الجماهير.



وعلى امتداد 18 يوما، جاءت فعاليات البطولة التي ضمت 16 فريقا من جميع أنحاء المنطقة وشمال أفريقيا، لتشكل «بروفة» ناجحة ومميزة لاستضافة كأس العالم في العام المقبل «فيفا- قطر2022»، حيث اثبتت الدوحة، منذ اليوم الأول لمونديال العرب، كفاءتها واستعدادها للتعامل مع تحديات تلك الاستضافة.



كما أثبتت قطر من خلال تنظيمها هذه الفعالية الرياضية العربية خلال الأزمة الصحية العالمية المواكبة لجائحة كوفيد-19، إمكاناتها في ترتيب وتهيئة مرافق الدولة بكفاءة قصوى، بداية من الطرقات والمواصلات والفنادق، وصولا الى المرافق والاستادات الرياضية العديدة على أحدث مستوى، إضافة الى تنظيم حضور الجماهير بأعداد ضخمة وبتنسيق يتناسب مع إجراءات السلامة والوقاية من وباء كورونا.

قطر بالمرتبة الـ 17 عالمياً في مؤشر التنافسية

حققت دولة قطر المرتبة الـ17 عالميا في مؤشر التنافسية، من بين 64 دولة معظمها من الدول المتقدمة، وفقا لكتاب التنافسية السنوي العالمي لعام 2021 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا.

وقد شملت المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير كلا من: محور الأداء الاقتصادي المرتبة الـ11، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة الـ6، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة الـ15، فيما حافظت على المرتبة الـ40 في محور البنية التحتية. وقد تأثر الترتيب إيجابيا في المحاور المختلفة نتيجة عدد من العوامل، منها: تدني معدل البطالة (المرتبة الأولى)، وارتفاع النسبة المئوية لكل من فائض عجز الموازنة الحكومية (المرتبة الأولى) والتكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي (المرتبة الثانية)، وسياسة البنك المركزي (المرتبة الثانية)، والشفافية (المرتبة الثالثة)، وريادة الأعمال (المرتبة الثالثة).



العلاقة الأخوية الراسخة بين قطر والكويت وشعبيهما الشقيقين أمرٌ أثبتته مواقف مشرّفة سجّلها التاريخ بمدادٍ من نور



بقلم:علي بن عبدالله آل محمود - سفير دولة قطر لدى الكويت

السفير القطري علي آل محمود

تحتفل دولة قطر بذكرى اليوم الوطني للدولة، ذكرى تولي مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الحكم في البلاد.



ويسعدني، بهذه المناسبة الوطنية العظيمة، ان أرفع اسمى وأصدق آيات التهاني والتبريكات لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر المفدى - حفظه الله - قائد مسيرة النهضة والتقدم والازدهار، وإلى الحكومة الرشيدة وللشعب القطري الكريم.



تحتفل دولة قطر هذا العام بهذه المناسبة السعيدة تحت شعار «مرابع الأجداد...أمانة» وهو مستمدٌ من قصيدة للمؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني - طيب الله ثراه - ويُبين ان القطريين يرتبطون ببيئتهم ارتباطا وثيقا منذ القدم حتى شكلت جزءا مهما ومؤثرا في تعزيز هويتهم.



ونحن اذ نحتفل بمناسبة تأسيس دولة قطر الحديثة إنما نستدعي أمجاد التاريخ لأولئك الآباء والأجداد الذين وطدوا دعائم الوطن ورفعوا رايته عالية في سماء العزة والكرامة لتستمر مسيرة بناء الوطن بسواعد ابنائه المخلصين لمستقبل أكثر إشراقا وازدهارا حفاظا على إرث الآباء والأجداد في صون الكرامة والسيادة الوطنية.



لقد تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر المفدى - حفظه الله - في السادس والعشرين من اكتوبر الماضي، فشمل برعايته الكريمة افتتاح اول مجلس تشريعي منتخب في تاريخ قطر، بعد انتخابات حرة ونزيهة جسدت حرص الشعب القطري على القيام بواجبه الوطني، ونالت إشادة وإعجاب الدول الشقيقة والصديقة بما شهدته من اجواء ديموقراطية شفافة ومشاركة شعبية كبيرة، وبذلك تكون قد اكتملت مؤسسات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في البلاد.



وقال سموه في كلمته امام مجلس الشورى: «نحن ماضون في جهودنا لتحقيق اهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وإعداد الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمدة خمس سنوات». وأكد على أهمية «تحديد الأولويات في ضوء الاحتياجات الملحة للدولة».

ودعا جميع الجهات المعنية إلى «إعداد استراتيجياتها القطاعية بالاستفادة من المرحلة السابقة بإخفاقاتها ونجاحاتها وتقييم ما حققته الاستراتيجيات الوطنية السابقة في تحقيق اهداف رؤية قطر الوطنية».



ففي مجال بناء الإنسان: تهتم الدول المتقدمة ببناء الإنسان كقاعدة متينة تؤسس عليه كل نواحي التقدم الأخرى، ولذلك جعلت دولة قطر الأولوية لبناء الإنسان عقلا وجسدا وتحصينه بالمعرفة وتزويده بسلاح العلم وأدوات العصر بهدف اعداد جيل المستقبل الواعد، لذا فإن اهداف التنمية في رؤية قطر 2030 تتمحور حول بناء الوطن والمواطن.



وفي مجال حقوق الإنسان، حرص الدستور القطري على تثبيت مبادئ الديموقراطية والشورى بتوفير كافة الضمانات والحريات للمواطن من اجل حياة كريمة قوامها الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في العمل وحق التعبير السلمي عن الرأي.



وفي الشأن الاقتصادي، حققت قطر خلال العقود الثلاثة الماضية طفرة كبرى في شتى المجالات وأحرزت مراكز متقدمة في كافة المؤشرات بشهادة المؤسسات الدولية واحتلت مكانة مرموقة في التنافسية العالمية.

لقد ألقت التأثيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي خلال ازمة جائحة «كورونا» بظلالها على الاقتصاد القطري، غير ان الاجراءات وحزم التحفيز الاقتصادي التي اتخذتها الدولة اسهمت في صمود الاقتصاد القطري.

ففي الربع الثالث من هذا العام حققت الموازنة العامة فائضا لأول مرة منذ الجائحة وذلك بفضل ارتفاع الايرادات النفطية والزيادة التي شهدتها أسعار الغاز.



وفي مجال الأمن الغذائي حققت قطر انجازات كبيرة في الاكتفاء الذاتي، وفي التنويع الاقتصادي، تم ادخال التعديلات التشريعية اللازمة لتسهيل المعاملات التجارية وتعزيز المنافسة ودعم تنافسية المنتجات الوطنية، وفي قطاع الطاقة يأتي تغيير اسم شركة قطر للبترول الى قطر للطاقة لمواكبة التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة.



وفي السياسة الخارجية، ظلت دولة قطر تضع شقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي على رأس أولوياتها، وقد عبر عن ذلك حضرة صاحب السمو شيخ تميم بن حمد آل ثاني امير قطر المفدى - حفظه الله- في كلمته امام مجلس الشورى، بالقول: «إن علاقات الاخوة والتاريخ والجغرافية تحتم علينا المحافظة على مجلس التعاون والارتقاء بمؤسساته بما يتناسب مع طموحات شعوبنا وقد حرصنا على تجاوز الخلافات داخله بالحوار، كما نسعى إلى ترسيخ الوفاق الذي تحقق في قمة العلا وتطويره».



وأصبحت قطر تلعب دورا بارزا ومؤثرا في محيطها الاقليمي والدولي في كافة القضايا والملفات، ملتزمة في ذلك بالمبادئ والقوانين الدولية التي تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفي هذا الصدد قال سموه في كلمته: «لقد عملنا على التوصل الى علاقات جيدة مع جميع دول العالم، مع التشديد على تحقيق تفاهم استراتيجي طويل المدى مع الحلفاء على المستويين الاقليمي والدولي، ولا نسعى في ذلك إلى التنافس مع احد ولا إلى محاكاة احد، بل الى شق طريقنا الخاص بالموازنة بين مبادئنا الراسخة وحدود مقدراتنا ومصالح شعبنا وشعوب منطقتنا».



وفي الأزمة الأفغانية الأخيرة، لعبت دولة قطر دورا إيجابيا وفاعلا حظي بإشادة وتقدير الولايات المتحدة الأميركية ومعظم دول العالم نتيجة لجهود الإجلاء التي قامت بها قطر من افغانستان حيث عملت عن كثب مع شركائها الدوليين لإنجاز هذه المهمة الإنسانية والتي توجت اخيرا بإبرام اتفاقية ترعى قطر بموجبها المصالح الاميركية في افغانستان.



والتعليم هو الركيزة الأساسية لبناء الإنسان، وتولي دولة قطر اهتماما خاصا للتعليم في كافة مراحله، فقد احتلت قطر المركز الأول عربيا والرابع عالميا في مؤشر جودة التعليم الصادر عن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي لسنة 2021، وقد ترافق هذا الاهتمام مع افتتاح فروع لكبريات الجامعات العالمية ذات السمعة الطيبة والمكانة الرفيعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي، لتكون رافدا لسوق العمل بالكفاءات التي لا تقل في المستوى عن أفضل الكفاءات العالمية بالإضافة لاستجلاب الخبرات الدولية ليستفيد منها ابناء الوطن لقيادة مسيرة المستقبل، وأود الإشارة هنا الى الدور الكبير الذي تلعبه مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في هذا الإطار والتي ظلت تقدم خدماتها للقطريين من خلال دعم وتفعيل برامج التعليم والعلوم والبحوث وتنمية المجتمع.



وفي مجال الصحة، شهد القطاع الصحي في قطر خلال السنوات الأخيرة نهضة كبيرة وقفزات نوعية على اكثر من صعيد، وذلك انفاذا لاستراتيجية الصحة الوطنية في رؤية قطر الوطنية 2030، حيث باتت قطر تصنف عالميا ضمن البلدان المتقدمة في توفير رعاية صحية متكاملة تضاهي افضل الأنظمة الصحية في العالم، وتمكنت قطر من وضع نظام شامل للرعاية الصحية يقدم خدماته وفقا لأعلى مستويات الجودة والمعايير العالمية من خلال مؤسسات صحية عامة وخاصة تنتهج سياسة صحية وطنية تراقب الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والفنية، بالإضافة الى بناء كوادر وطنية قادرة على تقديم أفضل الخدمات الصحية.



وفي الشأن الرياضي، افتتح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى - حفظه الله - في الثلاثين من نوفمبر الماضي الدورة العاشرة لبطولة «كأس العرب قطر 2021» بعد تسع سنوات من التوقف وللمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في حفل بهيج ابهر العالم من حيث التنظيم والإمكانيات وفي نهائيات ستكون بمثابة بروفة مصغرة لبطولة كأس العالم التي ستستضيفها قطر في نهاية 2022 للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، وإن بلادنا اذ تستشرف اقتراب استضافة بطولة كأس العالم «قطر 2022» في نهاية العام المقبل، فإنها على وشك استكمال التحضيرات اللازمة لهذا الحدث الكبير من حيث منشآت البنية التحتية وغيرها من الاستعدادات الأخرى المطلوبة، كما تم انجاز العديد من المشاريع الاجتماعية والثقافية المصاحبة.

وكما قال سمو الامير المفدى أمام مجلس الشورى: «إن هذه البطولة هي مناسبة كبرى ليس لتعزيز مكانة الدولة عالميا وتعزيز التواصل والتعاون بين الشعوب وإظهار طاقات قطر التنظيمية وبنياتها التحتية المتطورة فحسب، بل ايضا لإظهار انفتاح الشعب القطري المضياف وتسامحه، وإظهار الوجه الحقيقي الناصع لشعوب الخليج والعرب عموما».



إن علاقة دولة قطر بدولة الكويت الشقيقة تأتي في صدارة اهتماماتنا بتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر المفدى -حفظه الله-، فأنا في بلدي الثاني «الكويت».. وإن الحديث عن العلاقة الأخوية الراسخة والوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين هو أمرٌ أثبتته الأيام والوقائع عبر مواقف مشرفة سجلها التاريخ بمداد من نور.

وستظل التوجيهات السامية ببذل قصارى جهدنا لكل ما فيه منفعة وخير البلدين والشعبين الشقيقين نبراسا نقتدي به في العمل على ترقية وتعزيز هذه العلاقات الطيبة في كافة المجالات في ظل القيادة السياسية الحكيمة في كلا البلدين الشقيقين لما فيه مصلحة وتقدم ورخاء الشعبين الشقيقين.



ويسرني في هذا المقام أن أعرب لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة عن إشادتنا بالجهود الصادقة التي بدأها المغفور له الشيخ صباح الأحمد، واستكملها سموه لحل الأزمة الخليجية حتى تكللت بالنجاح في «قمة العُلا» وتوجت بنتائج مثمرة حققت المصالحة الخليجية وبالتالي ضمان الأمن والاستقرار لدول مجلس التعاون الخليجي وللمنطقة برمتها.



كما يسعدني أن أتقدم بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات لصاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة بمناسبة الذكرى الأولى لتوليه مقاليد الحكم في البلاد، ولولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة مرور عام على توليه ولاية العهد.

كما لا يفوتني أن أعرب عن تهانينا الصادقة للقيادة السياسية على نتائج ومخرجات الحوار الوطني الذي تمت إقامته مؤخرا بتوجيهات سامية من صاحب السمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والتي توجت بتهيئة الأجواء لتوحيد الصف الوطني وتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تحقيقا للمصلحة العليا للبلاد ودعم الاستقرار السياسي فيها.



لا يزال العالم أجمع يعاني من جائحة كورونا ويعمل بكل جهد ممكن لمكافحتها، وقد نجحت دولة قطر، بما اتخذته من إجراءات احترازية ووقائية صارمة، في احتواء هذه الجائحة والتقليل من آثارها إلى الحد الأدنى، وكانت من الدول القليلة التي تجاوزت هذه المحنة وذلك بفضل النجاح الذي حققته مؤسساتها الصحية.



وفي الختام، يطيب لي أن أتقدم لكافة وسائل الإعلام بدولة الكويت الشقيقة بجزيل الشكر والامتنان على ما تبذله من جهد مقدر في التغطية المتميزة لما يجري في بلدهم الثاني قطر وعلى الدور البناء الذي تقوم به في توطيد علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين حيث إن الإعلام يعتبر من أهم الوسائل في هذا العصر ويمكنه لعب دور ايجابي بارز في تمتين أواصر الاخاء لمصلحة الشعبين الشقيقين، متمنيا لهذه الوسائل التوفيق والنجاح وهي تقوم بدورها البناء والمتوازن ما جعل دولة الكويت تحظى بكل الاحترام والتقدير الوفير إقليميا وعربيا ودوليا.



وفق الله قادتنا على التعاون والتكاتف لتحقيق طموحات شعوب الخليج في الاتحاد والوحدة لتكون قادرة على صنع مستقبل يسوده الأمن والأمان والرخاء.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،