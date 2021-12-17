يستقبل برشلونة على ملعبه «كامب نو» ضيفه إلتشي مساء غد السبت في المرحلة الـ 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ويحتل «البارسا» مركز متراجع في جدول الترتيب هو المركز الثامن برصيد 24 نقطة، وقد تعادل في المباراة الأخيرة مع أوساسونا وخسر من ريال بيتيس في الجولة قبل الماضية، وكان آخر فوز للكتلان على فياريال في نوفمبر الماضي.



أما إلتشي فيقع في المركز السادس عشر في جدول الترتيب بـ15 نقطة، وذلك بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.



ويسعى أتليتكو مدريد لتجاوز عقبة مستضيفه إشبيلية والزحف أكثر نحو فرق المقدمة.



ويريد «أبناء الأندلس» التشبث بالمركز الثاني الذين يحتلونه حاليا برصيد 34 نقطة، في حين يحتل «الأتلتي» المركز الرابع بـ29 نقطة ويبدو أن مركزه مهدد في حال لم يتجاوز هزيمته في المرحلة الماضية أمام جاره ريال مدريد في «ديربي العاصمة». ويلعب غدا ايضا رايو فايكانو مع ديبورتيفو ألافيس، وريال سوسييداد مع فياريال، فيما تفتتح المرحلة اليوم بإقامة لقاء وحيد يجمع بين سلتا فيغو وإسبانيول.



كأس فرنسا



تقام اليوم مباراة وحيدة ضمن دور الـ 64 من كأس فرنسا، حيث يلعب باريس إف سي مع ليون، فيما تقام غدا السبت مجموعة من المباريات لعل أبرزها لقاءات سوشو مع نانت، وليل مع أوكسير، ورين مع لوريان.