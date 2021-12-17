زاد الضغط على نادي ساليرنيتانا الإيطالي لكرة القدم من أجل إيجاد شارٍ، وذلك قبل أسبوعين فقط على المهلة النهائية التي حددت له، على أن يواجه بعدها خطر إقصائه من دوري الدرجة الأولى «الكالتشيو».



وطالب المديرون المستقلون الذين عينوا في يونيو لتنظيم بيع النادي بحلول 31 ديسمبر، بتحديد موعد نهائي جديد لعملية البيع بعدما أقروا رسميا بعدم وجود عروض مناسبة لإكمال عملية بيع النادي المملوك بالشراكة من قبل رئيس نادي لاتسيو كلاوديو لوتيتو.



وفي أوائل يوليو، أعطى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الضوء الأخضر لانضمام ساليرنيتانا الى دوري الدرجة الأولى الذي صعد إليه لأول مرة منذ موسم 1998-1999، لكنه أعطاه مهلة 6 أشهر للامتثال الى اللوائح التي تحظر وجود ناديين في نفس الدرجة مملوكين من نفس الشخص.



وأكد المديرون المستقلون أنه «حتى الآن، جميع العروض التي تم تسلمها لشراء ساليرنيتانا ليست مقبولة، إما بسبب عدم وجود بعض الشروط (شكل العرض، عدالة السعر، وثائق للتحقق من استقلالية مقدم العرض)، أو لأن من تقدم بالعرض لم يثبت وجود المتطلبات الاقتصادية اللازمة لتنفيذ العملية».