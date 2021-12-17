سيكون النجم الپولندي روبرت ليفاندوفسكي على موعد مع رقم قياسي جديد عندما يخوض فريقه بايرن ميونيخ اليوم ختام مبارياته للعام 2021 ضد فولفسبورغ الجريح، في افتتاح منافسات المرحلة الـ 17 من الدوري الألماني لكرة القدم.



وكان بايرن اكتسح شتوتغارت 5-0 في عقر داره الثلاثاء في المرحلة السابقة بثلاثية سيرج غنابري وثنائية لليفاندوفسكي ليرفع الأخير رصيده الى 42 هدفا في «البوندسليغا» خلال عام 2021، معادلا الرقم القياسي لعدد الأهداف خلال عام واحد للاعب في الدوري الألماني المسجل باسم «المدفعجي» الراحل أسطورة بايرن غيرد مولر عام 1972.



ونظرا لتاريخ «ليفا» ضد فولفسبورغ، تبدو آماله كبيرة في تحطيم هذا الرقم، إذ سجل 23 هدفا في 15 مباراة ضده، وهو الرصيد الأعلى له ضد فريق واحد في الدوري الألماني، من بين تلك الأهداف، الخماسية التاريخية التي سجلها في غضون تسع دقائق بعد دخوله من مقاعد البدلاء ليقود فريقه للفوز 5-1 في سبتمبر 2015.



أما دورتموند الثاني فيحل غدا ضيفا على هرتا برلين آملا في المحافظة على فارق الست نقاط مع الدخول الى العطلة الشتوية، في حال عدم تعثر بايرن.



ويلعب غدا ايضا غرويتر فورث مع أوغسبورغ، ولايبزيغ مع أرمينيا بيليفيلد، وهوفنهايم مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وأينتراخت فرانكفورت مع ماينتس، وبوخوم مع أونيون برلين.



تألق هالاند



وفي ختام المرحلة الـ 16، قاد النرويجي إيرلينج هالاند فريقه بوروسيا دورتموند للفوز 3-0 على ضيفه غرويتر فورث.



وسجل هالاند هدفين لدورتموند، جاء الأول في الدقيقة 33 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 82، فيما أضاف دونيل مالين الهدف الثالث (89).



ورفع دورتموند رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط خلف المتصدر بايرن ميونيخ، فيما تجمد رصيد فورت عند 4 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير. ونجح هوفنهايم في العودة من بعيد والتعادل مع مضيفه باير ليفركوزن 2-2، وخطف أوغسبورغ التعادل من ضيفه لايبزيغ 1-1، وخيم التعادل السلبي على مواجهة أونيون برلين وفرايبورغ.