قال مدرب أرسنال، ميكيل أرتيتا، إن فريقه تعلم الكثير من انطلاقته الصعبة هذا الموسم، لكن رغم الفوز 2-0 على وست هام يونايتد ضمن المرحلة الـ 17 والصعود للمربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز، طالب لاعبيه بالقتال للحفاظ على الثبات إن أرادوا الوصول لنقطة أبعد.



وأضاف المدرب الإسباني: «وضعنا أفضل بكثير من السابق ونريد أن نتحسن أكثر ونحتاج للثبات. هذه مسابقة شاقة بالتأكيد».



وتابع: «واجهنا بعض العقبات في الطريق لكن أعتقد أننا تعلمنا كثيرا منها لأننا تماسكنا جميعا من أعلى منصب بالنادي إلى كل أفراد الفريق والطاقم».



وواصل: «هذه مؤشرات إيجابية بالطبع ولا يقتصر الأمر على النتائج بل طريقة اللعب أيضا، أحرزنا تقدما لكن يتبقى الكثير ويجب أن ندرك ذلك».



وحسم «المدفعجية» نتيجة المباراة في الشوط الثاني بفضل هدفي البرازيلي غابريال مارتينيلي (48) والبديل إميل سميث-رو (87).



وتقدم أرسنال للمركز الرابع مع 29 نقطة، متقدما بفارق نقطة عن المتراجع وست هام، فيما يحتل مان يونايتد المركز السادس متأخرا بفارق نقطتين مع مباراة أقل، على غرار توتنهام السابع (25) وله 3 مباريات مؤجلة.



هذا، وسيلعب أرسنال أمام ليدز يونايتد صاحب المركز الـ 16 غدا السبت في المرحلة الـ 18، والتي تشهد إقامة مباريات مان يونايتد مع برايتون، وأستون فيلا مع بيرنلي، وساوثمبتون مع برينتفورد، وواتفورد مع كريستال بالاس، ووست هام مع نوريتش سيتي.



وفي مباراتين أخريين، خسر برايتون أمام ضيفه ولفرهامبتون 0-1، فيما تعادل كريستال بالاس مع ساوثمبتون 2-2. هذا، وشهدت المرحلة تأجيل مباراة بيرنلي وواتفورد بسبب فيروس كورونا.