يسعى حامل اللقب إنتر الى الابتعاد في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم وذلك حين يحل اليوم ضيفا على ساليرنيتانا الأخير. وبقيادة المدرب الجديد سيموني إينزاغي وبصفقات استخف بها الكثيرون مثل البوسني المخضرم إدين دجيكو (35 عاما) أو التركي هاكان تشالهان أوغلو والأرجنتيني خواكين كوريا، يدخل «النيراتزوري» الى مباراته وساليرنيتانا باحثا عن فوزه السادس تواليا في الدوري، في سلسلة تضمنت الفوز على المتصدر السابق نابولي 3-2 وعلى روما في معقل الأخير 3-0.



ويلعب اليوم لاتسيو مع جنوى في إفتتاح المرحلة. وبعد تعثر مخيب آخر في المرحلة الماضية أمام فينيتسيا (1-1)، يأمل يوفنتوس أن ينهي العام بشكل إيجابي من خلال الفوز على مضيفه بولونيا غدا ثم كالياري الثلاثاء على أرضه، من أجل الاقتراب أكثر من المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال الموسم المقبل والذي يتخلف عنه حاليا بفارق 8 نقاط. ويلتقي غدا أتالانتا مع روما، وكالياري مع أودينيزي.