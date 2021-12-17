حسم مدرب ليفربول، يورغن كلوب، قراره بشأن إمكانية إبرام صفقة شتوية في يناير المقبل، لتعويض غياب ثنائي الهجوم ساديو ماني ومحمد صلاح، لمشاركتهما مع منتخبي السنغال ومصر في كأس الأمم الافريقية. وقال كلوب في تصريحات أبرزتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «كنا نعلم أن الثلاثي (صلاح وماني ونابي كيتا) سيتأهلون لكأس الأمم، وأن اثنين منهم على الأقل سيحققون نجاحا كبيرا في البطولة». وتساءل المدرب الألماني: «هل يمكنك أن تكون مستعدا لشيء من هذا القبيل بشكل صحيح تماما مثل إيجاد بديل لصلاح وماني وكيتا؟».



وأجاب المدير الفني لـ «الريدز» على نفسه: «بالتأكيد هذا أمر شائك ومعقد، لكني سعيد بقوام الفريق، ولدينا خيارات أخرى في القائمة».



وأشار: «تنتظرنا كثافة مباريات كبيرة خلال الفترة المقبلة، بعدها سنكون مضطرين للعب بدون هذا الثلاثي، مما يعني أنه علينا إيجاد حلول سواء في مباريات الدوري أو الكأس». وشدد كلوب: «نحن واثقون تماما من أننا سنجد الحلول، سنجهز خطة لمن سيشارك مكان صلاح وماني ونابي كيتا، ليساعدونا على مواصلة الانتصارات». وكرر كلوب تساؤلاته «هل يمكننا الأداء بنفس القوة دون هذا الثلاثي؟ ربما لا.. ولكن من يهتم بذلك؟ سنحاول التأقلم مع الأمر الواقع». وأتم تصريحاته: «لا يمكنك دائما الحصول على الحل الأمثل في هذه الحالة، مدرب الفريق لا يمكنه أن يجد الحل الأمثل بدون مثل هؤلاء اللاعبين».



يذكر أن كأس الأمم الإفريقية، ستقام في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبلين، وهناك تقارير لإمكانية تأجيل أو إلغاء البطولة بسبب جائحة «كورونا».