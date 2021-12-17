أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية السفير غانم الغانم التزام أعضاء سفارتنا لدى مملكة بلجيكا بالقوانين والنظم السارية في مملكة بلجيكا ونصوص اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية واحترامهم لحقوق كافة العاملين سواء في مقر السفارة أو سكن الديبلوماسيين. وقال الغانم في تصريح إن الوزارة اطلعت على الحكم الصادر ضد أحد أفراد البعثة السابقين، مشددا على أن السفارة ستباشر إجراءات استئناف الحكم الذي صدر دون إبلاغها أو صاحب العلاقة في القضية أو موعد جلساتها، كما ستتواصل السفارة مع السلطات البلجيكية المختصة عبر القنوات الديبلوماسية لنقل وجهة نظرها بهذا الشأن.



واختتم تصريحه بالتأكيد على التزام كافة الديبلوماسيين من أعضاء البعثات بالقوانين المعمول بها ومبادئ حقوق الإنسان في الدول التي يوجد بها تمثيل ديبلوماسي أو قنصلي.