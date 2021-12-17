هنأ وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد أمس الخميس مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة (اليوم الوطني الـ50) مشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلدين.



وقال وزير الخارجية في تغريدة بثها عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن العلاقات التاريخية (الكويتية ـ البحرينية) ماضية بخطى ثابتة تنفيذا لتوجيهات قيادتي البلدين لما فيه خير وصالح الشعبين الشقيق.



وتوجه بالتهنئة إلى ملك وحكومة وشعب البحرين الشقيق بهذه المناسبة، متمنيا «للبحرين الغالية (قرة العين) المزيد من الاستقرار والازدهار».



إلى ذلك، عقد مجلس أمناء جائزة د. عبدالرحمن السميط للتنمية الافريقية اجتماعا برئاسة وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الأمناء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد لمناقشة التطورات الخاصة بالجائزة لهذا العام في مجال الصحة ومعايير اختيار الفائزين إضافة إلى عمليات الترشيح والتقييم والاختيار الخاصة بها.



تناول الاجتماع الأربعاء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال وذلك في إطار تقديم الكويت الدعم والتشجيع للمنظمات والأفراد والمؤسسات الدولية التي تعمل من أجل التنمية الإفريقية نظير الخدمات والمشاريع والبرامج النموذجية والفعالة في المجالات الثلاثة للجائزة وهي التعليم والصحة والأمن الغذائي.



واستذكر وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جائزة الدكتور عبدالرحمن السميط للتنمية الافريقية المبادرة السامية من لدن أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد (طيب الله ثراه) في عام 2013 بتدشين جائزة سنوية بقيمة مليون دولار أميركي دعما للمجالات الحيوية والهامة الثلاثة للجائزة وما لها من دلالة واضحة وجلية لحكمة سموه (رحمه الله) وبعد نظره تجاه مدى أهمية تنمية وتطوير دور التعليم والمنظومات الصحة وتعزيز الأمن الغذائي والتي بينته وأثبتته بشكل واضح تداعيات جائحة كورونا المستجد (كوفيد- 19) التي اجتاحت العالم بأكمله مؤكدا ضرورة حشد التعاون الدولي في هذا الإطار لمواجهة التحديات المستقبلية المماثلة.



تجدر الإشارة الى أن المبادرة التي أعلن عنها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (رحمه الله) في أعمال القمة (العربية ـ الافريقية) الثالثة التي استضافتها الكويت في شهر نوفمبر من عام 2013 لدعم تنمية الدول الافريقية وتسمية الجائزة باسم المرحوم بإذن الله تعالى الدكتور عبدالرحمن السميط تكريما وتخليدا للإرث الإنساني الكبير الذي تركه ولأعماله الخيرة في القارة الافريقية.