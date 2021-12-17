ثامر السليم



زار السفير العراقي بالكويت المنهل الصافي، كلية تكنولوجيا الطيران، وأخذ جولة تفقدية في أرجائها تعرف خلالها على مرافق الكلية، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس أمناء الكلية والمسؤول التنفيذي م.نجيب الغريبة، واستمع الصافي إلى شرح عن أقسام الكلية وتخصصاتها ونظام الدراسة فيها، واطلع على ما تتيحه للطلبة من تدريب عملي مساند لما يتعلمونه نظريا، وشملت الجولة تفقد مرافق الكلية بما تضمه من حظيرة الطائرات ومعدات وأدوات متطورة للتعليم وكذلك الورش بما فيها تجهيزات لتدريب الطلبة.



وعل هامش الزيارة، قال السفير المنهل الصافي في تصريح لـ «الأنباء» إننا نبارك للملكة العربية السعودية نجاح القمة الخليجية، لافتا إلى أن البيان الختامي ثمن دور العراق واستقراره والدعوة إلى العمل المشترك بين دول الخليج والعراق لما يمثله من تكامل وتعاون يصب في مصلحة شعوب المنطقة.



وعن زيارته لكلية تكنولوجيا الطيران، قال السفير الصافي إنني سعدت بتلبية الدعوة الكريمة من م.نجيب الغريبة، مشيرا إلى أنه استفاد شخصيا من المعلومات التي قدمت، وعبر عن أمله في أن يكون هناك آفاق تعاون بين العراق والكويت من خلال هذه الكلية.



من جانبه، شكر م.نجيب الغريبة السفير العراقي على زيارته للكلية، مضيفا أن الزيارة تطرقت إلى التعاون المشترك بين الكويت والعراق فيما يتعلق بالتعليم وكيفية الارتقاء بالعملية التعليمية في الكويت والعراق.



وأوضح م.الغريبة أن الكلية تهدف إلى جلب تخصص هندسة الطيران داخل الكويت بدلا من أن يسافر الطلبة إلى الخارج، لافتا إلى أن الكلية تمنح الخريج دبلومة في هندسة الطيران ورخصة معتمدة من منظمة «easa» الدولية، وذلك بالتعاون مع ast perth college التابعة لجامعة «هايلاندز وايلاندز اتش اي» في اسكتلندا، لافتا إلى أن شهادة الدبلومة ورخصة هندسة صيانة الطائرات معتمدتان أوروبيا ودوليا وتسمحان للحاصل عليهما بالعمل في مختلف شركات الطيران العالمية، بالإضافة إلى اعتمادها من وزارة التعليم العالي في الكويت.