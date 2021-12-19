مصطفى صالح



كشفت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عن قبولها تعيين 17 مواطنا ومواطنة ضمن كوادر الهيئة، إذ وزعتهم على 4 درجات وظيفية مختلفة.

وتفصيليا، ستعلن الهيئة اليوم الأحد قبول 17 مواطنا ومواطنة للعمل بوظائف محاسب مبتدئ، واختصاصي محاسبة، ومدقق داخلي، ومساعد أول إداري.

وطالبت الهيئة المقبولين الـ17 بالحضور إلى مقرها الرئيسي في مبنى المشروعات السياحية بمنطقة الشويخ الإدارية خلال مدة 15 يوما اعتبارا من اليوم لاستكمال إجراءات التعيين.

وشددت الهيئة على أنه في حال عدم حضور المقبولين لاستكمال إجراءات التعيين سيعتبر قبولهم لشغل الوظائف كأن لم يكن.



.. و3 كويتيات بالقطاع النفطي



مصطفى صالح



كشفت مؤسسة البترول الكويتية عن تعيين 3 كويتيات للعمل بالقطاع النفطي، وذلك ضمن إعلان توظيف حديثي التخرج من حملة الشهادة الجامعية في التخصصات الإدارية للعمل بالقطاع النفطي.

وفي التفاصيل، أوضحت المؤسسة أنه بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 2001، بشأن الإعلان عن الوظائف، ونظرا لاعتذار بعض المقبولين عن عدم العمل في القطاع النفطي، فقد تم سد الاحتياج الوظيفي من قائمة مجتازي إعلان أغسطس ـ سبتمبر 2021، وذلك بحسب ترتيب النتائج في الإعلان.