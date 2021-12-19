أحمد مغربي



كشفت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية «كوفبيك»، عن الخطة السنوية للمناقصات المزمع طرحها من قبل الشركة خلال السنة المالية المقبلة 2023/2022، والخاصة بالمكتب الإداري في الكويت.

ووفقا لخطة المناقصات، فإن شركة «كوفبيك» تعتزم طرح 5 مناقصات خلال السنة، وتشمل المناقصة الأولى شراء وتطبيق أداة البحث والفهرسة التي تستخدم للمراقبة والفهرسة والتحقق وإعداد التقارير عن كل بيانات الاستكشاف والانتاج وكذلك المشاريع والنماذج إضافة الى التوثيق وفقا للمعايير الصناعية.

وتعتزم الشركة طرح مناقصة مشروع أداة إدارة المحفظة كجزء من استراتيجية تعزيز القيمة، والتي تساعد في الإشراف على الاستثمارات والأصول التي تلبي أهداف الشركة المالية طويلة الأجل وتسهم في تقليص المخاطر المحتملة.



كما تنوي الشركة إنشاء قاعدة بيانات المعلومات التناظرية والأصول والتسويق والتي تستخدم لتحسين التنبؤات والتقديرات للاحتياطات والموارد وفقا لحالة السوق.



ولدى «كوفبيك» مشروع آخر يتمثل في معالجة تقارير شركاء المشاريع عن طريق متابعة التقارير الأصلية وأرشفتها واستخراج البيانات ومعالجتها وتحميلها في قواعد بيانات الشركة.



كما أن «كوفبيك» تعتزم طرح مناقصة تقديم الخدمات الاستشارية لإعداد وتطبيق نظام إدارة التميز التشغيلي في المكتب الرئيسي للشركة ومكاتبها الخارجية من أجل إدارة أصول الشركة والمساهمة في تطوير ثقافة القوى العاملة وضمان استمرارية الأعمال والعمليات والمضي قدما في التحول الآلي للأنظمة.