محمود عيسى



كشفت مجلة ميد، عن ترسية الكويت عقود مشاريع بقيمة 3.9 مليارات دولار منذ بداية عام 2021 وحتى نهاية نوفمبر الماضي، وذلك بالمقارنة مع ترسيات بقيمة 2.4 مليار دولار خلال عام 2020، وبالتالي تكون قد سجلت قفزة بنسبة 66% خلال الاشهر الاحد عشر الاولى من 2021 مقارنة مع عام 2020 بأكمله.



وقالت انه قبل انتشار فيروس كورونا حول العالم في عام 2020، كانت الكويت تواجه بالفعل عجزا كبيرا في الميزانية، حيث سجلت ترسيات بقيمة 2.4 مليار دولار من الصفقات في عام 2020، وفي عام 2021 ومع ان الوضع لم يكن مختلفا بصورة كبيرة في غمرة استمرار الخلاف السياسي في إعاقة صنع القرار وإقرار الإصلاحات لتحفيز الاقتصاد، الا ان الكويت سجلت 3.9 مليارات دولار من العقود الممنوحة في عام 2021 حتى نوفمبر، مع اقتراب الحكومة من نفاد الأصول السائلة تماما.



وحلت الكويت بالتالي في المركز الرابع بعد السعودية وقطر والامارات على المستوى الخليجي، برغم استمرار اعتماد الاقتصاد بشكل كبير على عائدات الهيدروكربونات.



وعلى صعيد المنطقة، فقد سجلت ترسيات عقود بلغت قيمتها الإجمالية 73.2 مليار دولار مقارنة ب 74.8 مليار دولار في عام 2020 بأكمله.



وخليجيا، فقد تصدرت السعودية وقطر دول الخليج بترسيات بلغت 21 مليار دولار لكل منهما في نهاية نوفمبر وحلت في المركز الثالث دولة الامارات بعقود بلغت 9 مليارات دولار ثم الكويت في المركز الرابع، وتلتها عمان بعقود قيمتها 1.5 مليار دولار، واخيرا البحرين التي سجلت عقودا بقيمة 596 مليون دولار.



وعلى المستوى الاقليمي سجلت مصر عقودا بواقع 7.8 مليارات دولار، فيما سجلت ايران والعراق ترسيات بلغت قيمتها 1.8 مليار دولار و5.8 مليارات دولار على التوالي، بينما سجل الاردن عقودا بقيمة 255 مليون دولار.



وختاما، ذكرت ميد ان وباء كورونا تسبب في انخفاضات في نشاط المشروعات وترسياتها في بعض الأسواق الضعيفة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ـ مينا، بينما وجد البعض الآخر مجالا للنمو والتوسع.