قال تقرير الشال الأسبوعي إن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل ـ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، يشير إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار الكويتي في نوفمبر الماضي مقارنة بسيولة أكتوبر، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر نوفمبر نحو 315.1 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 22.6% من مستوى سيولة شهر أكتوبر 2021 البالغة نحو 257.1 مليون دينار، بينما أدنى بما نسبته -7.1% مقارنة بسيولة نوفمبر 2020، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 339.4 مليون دينار.



وتوزعت تداولات نوفمبر 2021 ما بين نحو 296.5 مليون دينار عقودا، ونحو 18.6 مليون دينار وكالات.

وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 666 صفقة، توزعت ما بين 634 عقودا و32 وكالات.



وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 304 صفقات وممثلة بنحو 45.6% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ115 صفقة وتمثل نحو 17.3%، في حين حظيت محافظة الجهراء بأدنى عدد من الصفقات بـ20 صفقة ممثلة بنحو 3%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 212.5 مليون دينار، مرتفعة بنحو 19.1% مقارنة بأكتوبر 2021 عندما بلغت نحو 178.5 مليون دينار، وانخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 67.4% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 69.4% في أكتوبر 2021.



وأوضح التقرير أن استمرار طغيان سيولة السكن الخاص وارتفاع أسعاره في غالبيته ناتج عن استمرار التسامح في تحويل المناطق السكنية إلى استثمارية.

وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهرا نحو 244.7 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات شهر نوفمبر 2021 أدنى بما نسبته -13.1% مقارنة بالمعدل.

وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 543 صفقة مقارنة بـ460 صفقة في أكتوبر 2021، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 391 ألف دينار مقارنة بنحو 388 ألف دينار في أكتوبر 2021، أي بارتفاع بحدود 0.9%.



وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 71.1 مليون دينار أي بانخفاض بنحو -4.1% مقارنة بشهر أكتوبر 2021 حين بلغت نحو 74.2 مليون دينار وانخفضت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 22.6% مقارنة بما نسبته 28.8%.

وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهرا نحو 61.4 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات شهر نوفمبر أعلى بما نسبته 15.8% مقارنة بمعدل آخر 12 شهرا.

وارتفع عدد صفقاته إلى 107 صفقات مقارنة بـ 98 صفقة في أكتوبر 2021، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 665 ألف دينار مقارنة بنحو 757 ألف دينار في أكتوبر 2021، أي بانخفاض بحدود -12.2%.

وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 28.3 مليون دينار، أي ارتفعت بنحو 533.4% مقارنة بأكتوبر 2021 حين بلغت نحو 4.5 ملايين دينار. وارتفعت مساهمتها من قيمة التداولات العقارية إلى نحو 9% مقابل 1.7% لأكتوبر 2021.

وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهرا نحو 18.8 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات شهر نوفمبر أعلى بنحو 50.4% عن متوسط آخر 12 شهرا. وبلغ عدد صفقاته 14 صفقة مقارنة بـ3 صفقات لشهر أكتوبر 2021.