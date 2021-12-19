295 مليون دينار تعويضات حوادث السيارات في الكويت خلال 4 سنوات.. أغلبها لـ «الشامل»

219 مليون دينار دفعت لحاملي وثائق التأمين الشامل... و75.8 مليوناً لـ «الإجباري»

سنة كورونا... الأدنى في أقساط التأمين على السيارات والأقل في تعويضات الحوادث

التأمين ضد الحريق.. الأقساط ترتفع إلى 39 مليون دينار والتعويضات تتراجع لـ 8.6 ملايين



علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية حصلت عليها «الأنباء»، أن إجمالي التعويضات المدفوعة للمؤمن عليهم من مواطنين ومقيمين خلال آخر 4 سنوات (الفترة من 2017 حتى 2020) بلغ 1.3 مليار دينار من بينها 333.16 مليون دينار في 2020، والتي شهدت انخفاضا بنحو 64 مليون دينار عن عام 2019 والذي بلغ حجم التعويضات فيه نحو 397.4 مليون دينار، فيما بلغت قيمتها 314.6 مليون دينار في 2018، بالإضافة إلى 326.8 مليون دينار في 2017.



وأظهرت البيانات ان إجمالي الأقساط المباشرة في قطاع التأمين المحلي خلال الـ4 سنوات الماضية بلغ نحو 1.9 مليار دينار من بينها 527 مليون في 2020، والتي شهدت ارتفاعا بقيمة 41 مليون دينار اي بنحو 8.4%، مقارنة بأقساط بلغت 486 مليون دينار في 2019، و449.1 مليون دينار في 2018، و434.9 مليون دينار في 2017.



التأمين الصحي



وبينت أن الأقساط المباشرة للتأمين الصحي شهدت نموا متواصلا طوال الـ4 سنوات الماضية، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 845 مليون دينار، وشهدت سنة كورونا (2020) أعلى معدل زيادة في التأمين الصحي بنحو 54 مليون دينار حيث بلغ إجمالي قيمتها 267.8 مليون دينار مقارنة بـ 213.87 مليون دينار في 2019، و193.9 مليون دينار في 2018، و169.37 مليون دينار في 2017.



ولجهة قيمة التعويضات المدفوعة للتأمين الصحي فقد بلغت نحو 643 مليون دينار من بينها 183.5 مليون دينار في 2020، والذي لم يشهد زيادة بمعدلات ملحوظة مقارنة بـ181.54 مليون دينار في 2019، والذي شهد زيادة ملحوظة عن تعويضات 2018 التي بلغت حينها 151 مليون دينار، فيما بلغت 126.74 مليون دينار في 2017.



تأمين السيارات



وبلغت قيمة التأمين الإجباري والشامل (التكميلي) على السيارات في الكويت خلال الـ4 سنوات الماضية نحو 364.4 مليون دينار، بلغت حصة التأمين الشامل منها نحو 79% اي بقيمة وصلت إلى نحو 287 مليون دينار، بينما بلغت حصة التأمين الاجباري (ضد الغير) نحو 21% اي بما يعادل 77.7 مليون دينار.



وشهدت سنة كورونا أدنى معدل تأمين شامل على السيارات في الكويت خلال الـ4 سنوات الماضية حيث بلغت قيمة الأقساط 68.43 مليون دينار، ويعود ذلك بالاساس الى فترة الحظر الشامل والجزئي والذي دفع العديد من اصحاب السيارات الى تأجيل اجراء التأمين الشامل على السيارات، وبلغ معدل التأمين الشامل على السيارات خلال 2019 نحو 74.5 مليون دينار، مقارنة بـ 72.6 مليون دينار في 2018، بالإضافة إلى 71 مليون دينار خلال 2017.



ولجهة التأمين الإجباري (ضد الغير) فقد شهد أيضا أعلى معدل انخفاض في 2020 إذ بلغت قيمته 15.5 مليون دينار قياسا إلى 20.86 مليون دينار في 2019 و20.14 مليون دينار في 2018، و21.17 مليون دينار في 2017.



ودفعت شركات التأمين تعويضات للمؤمن عليهم تأمينا إجباريا وشاملا بقيمة 295 مليون دينار خلال آخر 4 سنوات وذلك بواقع 219.2 مليون دينار دفعت في إطار وثائق التأمين الشامل على السيارات، و75.84 مليون دينار دفعت في إطار التأمين الإجباري (وثائق التأمين ضد الغير)، وشهدت سنة كورونا أدنى قيمة تعويضات سواء من التأمين الشامل أو الإجباري، إذ بلغت قيمة التعويضات المدفوعة من التأمين الشامل في 2020 نحو 43.5 مليون دينار مقارنة بـ 63.5 مليون دينار في 2019، بينما بلغت في 2018 نحو 55.95 مليون دينار مقابل 56.17 مليون في 2017، ولجهة تعويضات التأمين الإجباري فقد بلغت أدنى معدل في 2020 بقيمة 11.99 مليون دينار مقارنة بـ 21.22 في 2019، أما في 2018 فقد بلغت قيمتها 21.725 مليون دينار مقارنة بـ 20.89 مليون دينار في 2017.



تأمين الحريق



وأظهرت البيانات ان قيمة الأقساط المباشرة للتأمين ضد الحريق بلغت نحو 140.84 مليون دينار خلال آخر 3 سنوات حيث شهدت ارتفاعا متواصلا حتى في سنة كورونا، إذ بلغت في 2020 نحو 39.22 مليون دينار، بينما سجلت في 2019 نحو 37.8 مليون دينار، وفي 2018 بلغت 32.438 مليون دينار، أما لجهة تعويضات الحريق فقد شهدت في مجملها خلال الفترة من 2018 وحتى 2020 نحو 49.28 مليون دينار، وكان ملحوظا التراجع الحاد في قيمة تعويضات الحريق خلال 2020 مقارنة مع زيادة اقساطها حيث بلغت قيمة التعويضات 8.69 ملايين دينار مقارنة بـ 16.35 مليونا دفعت في 2019، و24.23 مليون دينار في 2018.



التأمين البحري والطيران



بلغت قيمة الأقساط المباشرة للتأمين البحري والطيران خلال آخر 3 سنوات 49.2 مليون دينار، فيما كان ملحوظا وجود تراجع في قيمة الأقساط خلال 2020 حيث بلغت 15.94 مليون دينار، مقارنة بـ 16.97 مليون دينار في 2019، وسجلت الأقساط نحو 16.3 مليون دينار في 2018، ولجهة التعويضات فقد بلغت خلال الفترة من 2018 حتى 2020 نحو 12.8 مليون دينار، وكان ملحوظا ارتفاع قيمة التعويضات خلال 2020 مقارنة بانخفاض قيمة الأقساط حيث بلغت قيمة التعويضات 5.23 ملايين دينار مقارنة بـ 3.53 ملايين دينار في 2019 و4.04 ملايين دينار في 2018.