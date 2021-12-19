2.07 مليار دينار قيم الأوراق المالية والمسكوكات في نوفمبر الماضي

الاحتياطات السائلة للنقد الأجنبي تغطي واردات الكويت لمدة 13 شهراً



علاء مجيد



تراجع الاحتياطي النقدي للكويت بنهاية نوفمبر الماضي ليصل الى 12.38 مليار دينار، بتراجع على أساس شهري نسبته 0.33% وبانخفاض قدره 41 مليون دينار، وذلك مقارنة بـ12.42 مليار دينار في أكتوبر الماضي، علما بأن الاحتياطي النقدي وصل لأعلى مستوى تاريخي له في أكتوبر 2020 عندما وصل الى 13.88 مليار دينار.



ويمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي، وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد انها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 اشهر من متوسط قيمة الواردات.



احتياطي الذهب



وكعادة جميع السنوات السابقة لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.



وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، وصل إجمالي موجودات البنك 12.59 مليار دينار موزعة بين الاحتياطات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 12.38 مليار دينار، بالإضافة الى الاحتياطات الذهبية بقيمة 31.74 مليون دينار واحتياطات أخرى بمقدار 175.98 مليون دينار، وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.



وعلى صعيد الأوراق النقدية والمسكوكات بالكويت، فقد بلغ مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات بنهاية نوفمبر الماضي نحو 2.07 مليار دينار، بانخفاض قدره 10 ملايين دينار وبنسبة 0.48% عن شهر أكتوبر الماضي البالغ 2.08 مليار دينار، مقسمة الى 2.04 مليار دينار الأوراق المالية، بينما جاءت المسكوكات بقيمة 30.52 مليون دينار.



وتراجعت أوراق النقد فئة 20 دينارا بنسبة 0.9% بمقدار 11 مليون دينار، لتصل الى 1.21 مليار دينار بنهاية نوفمبر، مقارنة بـ 1.22 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي، كما انخفضت فئة 10 دنانير بمقدار 1.36 مليون دينار، حيث وصلت بنهاية نوفمبر الى 656.74 مليون دينار، مقارنة بـ 655.38 مليون دينار بنهاية أكتوبر الماضي.



وبالمقابل، ارتفعت فئة 5 دنانير بقيمة 1.7 مليون دينار، حيث بلغت بنهاية نوفمبر الماضي 97.06 مليون دينار، مقارنة بـ 95.36 مليون دينار بنهاية أكتوبر، وانخفضت فئة الواحد دينار بقيمة 1.5 مليون دينار، لتبلغ بنهاية نوفمبر 48.82 مليون دينار، مقارنة بـ 50.38 مليون دينار بنهاية أكتوبر، وتراجعت فئة النصف دينار بقيمة 250 ألف دينار، لتبلغ 12.86 مليون دينار بنهاية نوفمبر، مقارنة بـ 13.11 مليون دينار بنهاية أكتوبر.



أما على مستوى المسكوكات، فحافظت بنهاية شهر نوفمبر على مستواتها بنهاية أكتوبر الماضي، حيث بلغت 30.525 مليون دينار، ولم تتغير قيمة فئة الـ 100 فلس بنهاية نوفمبر عن شهر أكتوبر حيث بلغت 13.761 مليون دينار.



وارتفعت فئة 50 فلسا بمقدار ألف دينار، حيث وصلت الى 9.643 ملايين دينار بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 9.642 ملايين دينار بنهاية أكتوبر، في حين حافظ فئة الـ 20 فلسا بنهاية نوفمبر على نفس مستوى أكتوبر عند 4.021 ملايين دينار.