تغلب مان سيتي على مستضيفه نيوكاسل يونايتد 4-0 أمس على ملعب سان جيمس بارك في المرحلة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



سجل روبن دياز وجواو كانسيلو ورياض محرز ورحيم سترلينغ أهداف «السيتي» في الدقائق 5 و27 و65 و86.



ورفع مان سيتي رصيده إلى 44 نقطة، ليعزز موقعه في الصدارة، بينما تجمد رصيد نيوكاسل يونايتد عند 10 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.



وفي مباراة اخرى، تعثر تشلسي أمام مستضيفه ولفرهامبتون بالتعادل 0-0، ليفقد «البلوز» نقطتين جديدتين ويبقى في المركز الثالث برصيد 38 نقطة.



الى ذلك، واصل أرسنال سلسلة انتصاراته المتتالية وتمكن من اجتياز عقبة مضيفه ليدز يونايتد 4-1.



وبعد تأجيل 5 مباريات كانت مقررة السبت، تلافت مباراة ليدز وأرسنال على ملعب «ايلاند رود» هذا المصير، وتمكن رجال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا من تحقيق الفوز الثالث تواليا ليعزز «المدفعجية» موقعهم في المركز الرابع بـ 32 نقطة، متقدمين بفارق أربع نقاط على وست هام الخامس وخمس على مان يونايتد السادس.



ومنذ خسارته مباراتين متتاليتين أمام مانشستر يونايتد وإيفرتون، رد أرسنال بأفضل طريقة وتمكن من هزيمة ساوثمبتون ووست هام قبل هذه المباراة.



وخاض الفريق اللندني اللقاء مجددا في ظل استمرار غياب مهاجمه الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ المستبعد لأسباب تأديبية، بعدما جرد أيضا من شارة القيادة ومنحت للمهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، وتجمد رصيد ليدز عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.



وأشاد مدرب فريق ​أرسنال​ ​ميكل أرتيتا​ بفوز «الغانرز»، وقال: «لقد كان أداء رائعا من اللاعبين، إنهم من يتعين عليهم تنفيذ خطة المباراة ضد فريق ليس من السهل اللعب ضده، لقد خضنا ثلاث مباريات في أسبوع، أنا سعيد جدا»، مضيفا أعتقد أن اللاعبين فهموا المباراة جيدا حقا، كنا فعالين حقا.



والتزم أرتيتا بالصمت تجاه وضع المهاجم بيير إيميريك أوباميانغ في الوقت الحالي، وقال: «هناك مسألة تتعلق بالخصوصية في الوقت الحالي، يجب أن أحترمها».



وشهدت المرحلة 18 تأجيل 6 مباريات، كان آخرها لقـــــاء إيفرتون وليستر سيتي أمس، وقبله أستون فيلا أمام ضيفه بيرنلي وذلك قبل ساعات قليلة من إقامتها السبت، على خلفية تفشي فيروس كورونا في صفوف الفريق المضيف.



وقالت رابطة الدوري «نظرا للحالات الأكثر إيجابية في تشكيلة أستون فيلا، فقد اضطر مجلس إدارة الرابطة إلى تأجيل مباراة الفريق على أرضه ضد بيرنلي»، وأضافت «بعد مراجعة جميع المعلومات الجديدة التي قدمها أستون فيلا هذا الصباح وتلقي مشورة طبية منفصلة، وافق المجلس على الطلب نتيجة عدم وجود عدد كاف من اللاعبين لتشكيل فريق».



وهي المباراة العاشرة التي يتم تأجيلها في الدوري الممتاز بسبب أسباب صحية تتعلق بجائحة «كوفيد-19».



وتقلصت مباريات المرحلة الـ 18 إلى أربع فقط، فأرجئت مباريات أخرى تجمع بين مانشستر يونايتد وبرايتون، وساوثمبتون وضيفه برنتفورد، ووست هام ونظيره نوريتش، وواتفورد مع كريستال بالاس، وكذلك ايفرتون مع ليستر سيتي، كما تأجلت ثلاث مباريات ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة وواحدة من المرحلة السادسة عشرة.