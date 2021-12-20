وجه هرتا برلين ضربة قاسية لطموح ضيفه بوروسيا دورتموند بمقارعة بايرن ميونيخ على لقب الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم، بعد أن ألحق به هزيمة سيئة في توقيتها بنتيجة 3-2 ضمن المرحلة 17 والأخيرة ذهابا.



وقدم فريق العاصمة هدية على طبق من فضة للعملاق البافاري الذي وسع الفارق بينه وبين دورتموند في صدارة الترتيب الى 9 نقاط في ختام مرحلة الذهاب لـ «البوندسليغا».



من جهته، يحتل هرتا برلين المركز 11 برصيد 21 نقطة.



ومُني لايبزيغ وصيف بطل الدوري الألماني الموسم الماضي بنكسة جديدة بعد سقوطه على أرضه أمام أرمينيا بيليفيلد 0-2 ليخسر فرصة جديدة للتقدم نحو المراكز المؤهلة الى المسابقات الأوروبية.



وعلى ملعب «كومرتسبانك أرينا»، حقق آينتراخت فرانكفورت فوزا في غاية الأهمية على حساب ماينتس 1-0.



وعزز فرانكفورت موقعه في المركز الخامس برصيد 28 نقطة بفارق نقطة عن هوفنهايم الرابع والذي اكتفى بالتعادل أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 1-1 على ملعب «راين نيكار أرينا»، ليشتعل الصراع على المراكز الأمامية وسط احتمالات مفتوحة وفارق ضئيل يحكم المنافسة.



كأس فرنسا



قلب مرسيليا تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 4-1 على إنتينتي سبورتيف روشفيل ليحجز مكانه في دور الـ32 لمسابقة كأس فرنسا.



وتأهل موناكو لنفس الدور بالفوز على مضيفه ريد ستار بهدفين نظيفين سجلهما وسام بن يدر (33 و65).



وفاز لنس على مضيفه بوتييه بهدف نظيف سجله إجناتيوس جانجو (37).



كما فاز سانت اتيان على مضيفه سبورتنغ كلوب دي ليون بهدف نظيف سجله أرنود نور الدين (32).