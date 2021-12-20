أعلن النجم الدولي البرازيلي السابق رونالدو أنه اشترى نادي كروزيرو الذي منح بطل مونديال 2002 فرصته الاحترافية الأولى، إلا أنه يلعب منذ موسمين في دوري الدرجة الثانية المحلي.



وقال ابن الـ45 عاما في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي رئيس النادي سيرجيو سانتوس رودريغيس «أنا سعيد جدا بإبرام هذه الصفقة». وأضاف رونالدو حاملا قميص النادي مع الرقم 9 على ظهره واسم «فينومينو»، أي الظاهرة الذي اشتهر به لاعب برشلونة وريال مدريد الإسباني، وقال: لدينا الكثير من العمل والطموح لجعل كروزيرو عظيما مجددا.



وأفاد موقع «غلوبو ايسبورتي» أن رونالدو سيدفع 400 مليون ريال (حوالي 60 مليون يورو) ليصبح المساهم الأكبر في النادي.