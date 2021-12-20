شهدت ليلة السبت سقوط فرق المقدمة في منطقتي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (NBA)، بخسارة كل من بروكلين نتس، متصدر الشرقية، وغولدن ستايت ووريرز ويوتا جاز، ثاني وثالث الغربية تواليا، فيما خسر لوس أنجليس ليكرز جهود نجمه أنتوني ديفيس لمدة شهر بسبب الإصابة.



في تورونتو، سجل فريد فانفليت 27 نقطة و12 متابعة ليقود رابتورز للفوز 119-100 على غولدن ستايت ووريرز المنقوص.



كما غاب عن صفوف ووريرز أندري إيغوادالا، أوتو بورتر جونيور وأندرو ويغينز بسبب الإصابات.



في مكان آخر، سجل كريستيان وود 21 نقطة و8 متابعات ليقود هيوستن روكتس للفوز 116-107 على مضيفه ديترويت بيستونز ملحقا بالأخير الهزيمة الرابعة عشرة تواليا.



وفي بوسطن، سجل جوش ريتشاردسون 27 نقطة هي الاعلى له هذا الموسم، فيما أضاف جايسون تايتوم 25 ليقودا سلتيكس للفوز 117-107 على نيويورك نيكس.



كما مني بروكلين نتس متصدر الشرقية بالخسارة على أرضه ضد أورلاندو ماجيك 100-93، وسقط يوتا جاز ثالث الغربية أمام ضيفه واشنطن ويزاردز 109-103.



وأعلن لوس أنجيليس ليكرز بطل العام 2020 أن لاعب ارتكازه ونجمه أنتوني ديفيس أصيب بالتواء في الركبة اليسرى وسيغيب لمدة أربعة أسابيع على الأقل.