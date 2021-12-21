ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه ستتم إعادة فتح منفذ العبدلي الحدودي غدا الاربعاء الموافق 2021/12/22 يوميا ابتداء من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء للدخول وعلى مدار اليوم للخروج للأفراد والشاحنات.



وتوضح الإدارة أن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، بعد إغلاق المنفذ، مع التأكيد على ضرورة الالتزام وتطبيق الاجراءات الوقائية الصحية اللازمة التي فرضتها وزارة الصحة، مهيبة بالجميع الالتزام الى مواعيد الدخول، مؤكدة على عدم السماح بالدخول في غير الأوقات المحددة.