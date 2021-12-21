استقبل وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي امس في مقر وزارة الداخلية عددا من المواطنين أصحاب الشكاوى والمعاملات، وبحث الشكاوى المقدمة إليه، ووجه بسرعة حلها وفق القانون.



وأكد العلي على تسخير كافة الامكانيات لإزالة المعوقات امام معاملات المواطنين وإيجاد حلول لها مستمدة من القانون يمكن من خلالها التسهيل عليهم وإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر.



يشار الى ان وزير الداخلية يستقبل المواطنين في مقر وزارة الداخلية بصبحان يوم الاثنين من كل أسبوع، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا وتكون المقابلات بتحديد موعد مسبق عن طريق الهاتف رقم 25200641 خلال الدوام الرسمي، أو عن طريق الواتساب رقم 96031116 أو البريد الالكتروني [email protected] أو من خلال الحضور شخصيا لمكتب خدمة المواطن بالوزارة بوابة رقم 3 لتقديم الطلب والمستندات اللازمة، وسيتم التواصل مع مقدم الطلب هاتفيا لتحديد موعد المقابلة الشخصية مع الوزير.



يأتي هذا انطلاقا من حرص القيادة العليا لوزارة الداخلية على التواصل المباشر مع المواطنين، واستمرارا لسياسة الباب المفتوح التي تنتهجها جميع قطاعات وزارة الداخلية لتذليل كل المعوقات التي تواجه معاملات المواطنين ذات الصلة بالقطاعات الخدمية بوزارة الداخلية.