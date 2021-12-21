سعود عبدالعزيز



احتجز وافد مصري في العقد الرابع من عمره في مخفر الفحيحيل ووجه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء فراج الزعبي بإحالته إلى الإبعاد الإداري مع وضع اسمه على قوائم غير المصرح لهم بدخول البلاد، وذلك على خلفية قيامه بالشروع في الانتحار بسكب مادة سريعة الاشتعال على نفسه، فيما وجه محقق مخفر شرطة الفحيحيل بتسجيل تهمة الشروع في الانتحار للوافد.



وكانت عمليات الداخلية أبلغت صباح امس عن محاولة انتحار وافد ولدى وصول رجال الأمن شوهد الوافد وقد سكب مادة البنزين على نفسه ملوحا بالانتحار لتتم تهدئته ومن ثم السيطرة عليه.



من جهة أخرى، توفي وافد سوري متأثرا بحروق بليغة. وأصيب 3 آخرون وإطفائي وتم فتح تحقيق في الواقعة لمعرفة أسباب الحريق، هذا وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام عن وقوع حريق كراج مساء امس الأول في منطقة الجهراء.

وأوضحت الإدارة ان فرقتي إطفاء مركز الجهراء الحرفي والجهراء هرعت إلى موقع الحادث وعند الوصول تبين إصابة أربعة أشخاص مدنيين بحروق أثناء غسيلهم للمعدات بمادة سريعة الاشتعال داخل الكراج وقد تم التعامل مع الحادث والسيطرة عليه.

وأضافت الإدارة انه أثناء التعامل مع الحادث أصيب رجل إطفاء برضوض وتم نقل المصابين لتلقي العلاج.