مبارك التنيب



برأت محكمة الجنايات مواطناً من 4 تهم وجهتها له النيابة العامة وهي الاتجار بالمخدرات وحيازة مؤثرات عقلية ومقاومة رجال الأمن ومخالفة قيادة مركبة تحت تأثير المخدر.



وتدور أحداث هذه القضية خلال نقطة تفتيش عند دوار البدع وأنه أثناء مرور موكلنا طُلب منه إثبات ولم يكن يحمل أي إثبات وتم إنزاله من المركبة وتفتيشه وتفتيش المركبة.



حضر أمام هيئة المحكمة المحامي بندر المطيري وترافع دافعا ببطلان القبض والتفتيش وببطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض والتفتيش كونهما أثرا من آثار القبض والتفتيش الباطلين ودفع أيضا بعدم معقولية الواقعة وتصورها، وطلب في ختام المرافعة براءة موكله من جميع التهم المنسوبة إليه لبطلان القبض والتفتيش وجميع الاجراءات واستجابت هيئة المحكمة وحكمت بالبراءة.