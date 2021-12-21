أمير زكي



أسفرت الحملات التي شنها قطاع المرور خلال الأسبوع الماضي عن توقيف 61 حدثا لقيادة مركبات ذويهم من دون رخصة سوق، وتمت إحالة الاحداث الى جهات الاختصاص، وخلال الحملات التي شارك فيها جميع ادارات المرور في محافظات الكويت الست الى جانب إدارتي العمليات والمهام تم تحرير 24556 مخالفة مرورية متنوعة وجرى خلال تلك الحملات إحالة 63 مخالفا إلى نظارة المرور على خلفية مخالفات جسيمة، من أبرزها التظليل وقيادة المركبات برعونة واستهتار وتركيب أدوات في المركبات يصدر عنها اصوات مزعجة، كما ضبط في الحملات 14 شخصا مطلوبا لتنفيذ الأحكام الجنائية والمدنية.



من جهة اخرى، نفذ قطاع المرور حملة على مخيم في منطقة الصبية يستغل في إخفاء المركبات التي يستخدمها المستهترون.



وبحسب مصدر امني فإن رجال المرور استخدموا طائرات «الدرون» لمراقبة مركبتين مستهترين وتم تتبعهما لحين وصولهما الى المخيم لتنطلق دوريات المرور والنجدة وتضبط المركبتين وتتواصل مع البلدية لاتخاذ اجراء مع صاحب المخيم.