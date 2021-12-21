مبارك التنيب



قضت محكمة التمييز ببراءة مواطن من الاتجار بالمخدرات وإلغاء حكم السجن المؤبد وتأييد السجن المؤبد لأربعة إيرانيين ومواطن بالمؤبد في قضية تهريب 6 حقائب حشيش في البحر في أكبر محاولة تهريب مخدرات خلال كورونا.



وفيما قضت محكمتا الجنايات والاستئناف بسجن المتهمين بالمؤبد، حضر المحامي خالد الزوير عن المتهم الخامس أمام محكمة التمييز بعد توكيله وترافع شفاهة، مفندا تناقض أقوال ضابط الواقعة وعدم معقوليتها ودفع ببطلان القبض والتفتيش، وموضحا انتفاء صلة موكله بالمضبوطات والمتهمين، مطالبا ببراءة موكله وإخلاء سبيله إلى حين صدور حكم التمييز.



واستجابت بداية المحكمة للمحامي الزوير وأخلت في أول جلسة للتمييز سبيل المتهم وقضت أمس ببراءة المتهم مع مصادرة المضبوطات ورفض طعن بقية المتهمين وتأييد السجن المؤبد لهم.