الرياض - خالد المصيبيح



تختتم اليوم لقاءات الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس الملك عبر 4 لقاءات بعد أن لعبت أيضا 4 لقاءات أخرى يتحدد من خلالها أطراف ربع نهائي البطولة بعد أن اقتصرت المسابقة للموسم الثاني على التوالي على فرق الدرجة الممتازة الـ 16، فيحل حامل اللقب الفيصلي ضيفا على الأهلي في جدة في لقاء غامض للفريقين اللذين لم يقدما في مسابقة الدوري أداء مقنعا ويحتلان موقعا متأخرا في جدول الترتيب، اذ يبحث الأهلي عن تواجده في المسابقة والعودة الى لقبه المفضل بحكم انه الأكثر فوزا بلقبها فيما تظل فرصة حامل اللقب صعبة في المحافظة خارج ملعبه على لقبه.



وفي ملعبه مرسول بارك، يستضيف النصر نظيره الاتفاق وسط روح معنوية عالية بعد فوزه الأخير في الدوري على غريمه الهلال، وعليه فان النصر يضع في ترتيباته البحث عن اللقب الذي غاب عنه طويلا، وهو نفس الحال للاتفاق الساعي لاستعادة لقب غاب عنه 36 عاما علما بانه لم تتقرر حتى الآن مشاركة لاعبيه الجزائري رايس مبولحي والتونسي نعيم سليتي والمغربي وليد أزارو بعد انتهاء مشاركتهم في كأس العرب.



ويلتقي التعاون بالطائي في بريده وهما يأملان في الظهور بشكل جديد في هذه المسابقة بعد أداء وترتيب غير مقنعين في الدوري وتظل فرصة التعاون الأقرب في استغلال عاملي الأرض والجمهور، وأخيرا يلتقي الفيحاء مع أبها في المجمعة في لقاء متكافئ سيبحثان من خلاله عن فرصة التأهل للمرحلة القادمة.