القاهرة - سامي عبدالفتاح



تقام اليوم 3 مباريات ضمن الجولة السابعة للدوري المصري، تبدأ في الرابعة عصرا بتوقيت الكويت، بلقاء سموحة والإسماعيلي، وفي السادسة والنصف يستضيف بيراميدز فريق طلائع الجيش، ويختتم اليوم في التاسعة مساء بتوقيت الكويت بلقاء صعب يجمع المقاولون العرب والزمالك.



إلى ذلك، تقرر أن يبدأ المعسكر التدريبي لمنتخب مصر في 27 الجاري بالقاهرة، استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية في الكاميرون، تحت إشراف المدير الفني كارلوس كيروش، الذي طلب الاتفاق على مباراة ودية مع أحد المنتخبات الأفريقية قبل السفر إلى الكاميرون، للوقوف على القائمة النهائية التي سيشارك بها في البطولة.



وأعلن كيروش قائمة مبدئية تضم 40 لاعبا سيتم تصفيتها إلى 28 لاعبا، وقد خلت القائمة المبدئية من اللاعبين طارق حامد وأحمد فتحي وعمر جابر، فيما ضمت المحترفين في الخارج محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش وأحمد حسن كوكا وأحمد ياسر ريان ومحمود تريزيغيه ومحمد النني وأحمد حجازي، إضافة إلى جميع اللاعبين المشاركين في بطولة كأس العرب.



ورغم قرارات كيروش، إلا أن رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية عامر حسين، يؤكد أن كل المؤشرات، تشير إلى أن بطولة أمم أفريقيا لن تلعب في موعدها وربما يتم إلغاؤها بسبب الظروف المحيطة ورفض أندية أوروبا لمشاركة محترفيها في البطولة وضغطها على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لاتخاذ قرار في هذا الاتجاه بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المنتشرة في إنجلترا والدول الأوروبية والأفريقية.