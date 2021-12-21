كلفت جامعة الدول العربية خالد الهميم من السعودية بمهام مدير عام ملتقى رياضة المرأة العربية المقرر إقامته الخميس 24 مارس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.



وسبق ان تولى الهميم الإشراف وإدارة الكثير من الأحداث والمناسبات والفعاليات والمهرجانات المحلية والعربية والدولية الهامة، كما عمل في المجال الرياضي والفني والإداري في نادي النصر والحرس الوطني السعودي.



هذا، وشغل الهميم الكثير من المناصب الهامة والبارزة على مستوى الوطن العربي منها منصب مدير العلاقات العامة بالاتحادين العربي والسعودي لكرة السلة، كما تولى الإشراف والتنسيق الإداري بالمجلس الرياضي العربي، واتحادات اللجان العربية الوطنية.



بدوره، اعرب الهميم عن شكره وتقديره لأمين عام جامعة الدول العربية د.أحمد ابوالغيط على هذا المنصب، ومنحه صلاحيات الإشراف على تنفيذ برنامج الملتقى بالتنسيق مع جامعة الدول العربية.



وقال الهميم: «نعمل بجهود جبارة مع لجان الملتقى المختلفة لإنجاح هذا الحدث الرياضي العربي الكبير الهام الذي يقام للمرة الأولى على مستوى الوطن العربي برعاية ومشاركه فعالة من جامعة الدول العربية التي تقدم كل الاهتمام والدعم لتنظيم هذه اللقاءات بين الاشقاء والشقيقات العربيات في المجالات المختلفة والأنشطة المتعددة».