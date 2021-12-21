الدوحة - فريد عبدالباقي - القاهرة - سامي عبدالفتاح



يختتم فريقا الأهلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي تحضيراتهما مساء اليوم استعدادا للمواجهة المرتقبة بينهما في 10:00 مساء غد على ستاد أحمد بن علي المونديالي في الدوحة على كأس السوبر الأفريقي 2021.



خاض الفريقان تدريباتهما على ملاعب العقلة والإرسال منذ تواجد الأهلي والرجاء في الدوحة، وانضمام لاعبي الفريقين عقب انتهاء مشاركة منتخبي مصر والمغرب في بطولة كأس العرب التي اختتمت منافساتها مساء السبت الماضي.



ومن المقرر أن يعقد اليوم المؤتمر الصحافي للمباراة بحضور مدرب ولاعب من فريقي الأهلي والرجاء، بالإضافة إلى الاجتماع الفني للمباراة. وقد حرص الجنوب الأفريقي بيتسو موسيماني، على مشاهدة العديد من مباريات الرجاء المغربي بصحبة اللاعبين من أجل الاستقرار على طريقة اللعب والتشكيل الذي سيخوض به مباراة الغد.



بدوره، كشف طبيب الأهلي د.أحمد أبوعبلة عن جاهزية الثنائي محمد الشناوي وعلي معلول وإمكانية مشاركتهما في لقاء الغد.



على صعيد متصل، رصد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مكافآت مادية للاعبي الفريق الكروي، من أجل التحفيز على التتويج ببطولة السوبر الأفريقي.



الى ذلك، أعلن الاتحاد الإفريقي (كاف) طاقم حكام المباراة، بقيادة الكونغولي جان جاك ندالا، يعاونه كل من أوليفيه سافاري، الأوغندي ديك أوكيلو، الكيني بيتر وأويرو حكما رابعا، ويتولى الجنوب افريقي فيكتور جوميز مهمة حكم الفيديو، وسيكون السوداني إبراهيم عبدالله مساعدا له.



هذا، وتترقب جماهير القلعة الحمراء مواجهة الغد في النسخة رقم 29 من السوبر الافريقي، على أمل العودة بالكأس كما فعل الفريق في النسخة الماضية أمام نهضة بركان المغربي أيضا.



ومواجهة الأهلي والرجاء البيضاوي هي المواجهة العربية رقم 15 على «السوبر الأفريقي» من إجمالي 29 نسخة للبطولة التي انطلقت بالعام 1993.



ومن أرقامها أيضا، أن الأهلي يملك الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بـ 7 ألقاب، يليه بالمركز الثاني الزمالك بـ 4 أقاب ثم مازيمبي الكونغولي ثالثا بـ 3 مرات فالرجاء المغربي والنجم الساحلي التونسي بلقبين لكل منهما، كما التقت الأندية المغربية مع المصرية في «السوبر الأفريقي» 3 مرات، انتهت جميعها بتفوق مصري.



ويعتبر هذا اللقاء، المواجهة الأولى التي يصطدم فيها الرجاء بفريق مصري في السوبر الذي توج بلقبه عامي 1998 و2019.