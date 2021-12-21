الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أعلنت الرابطة القطرية للاعبين عن توقيع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين هدفها تعزيز التعاون بين المؤسستين وتبادل الخبرات فيما يخص حماية حقوق اللاعبين وتطويرهم.



وقد وقع الاتفاقية نائب الرئيس للرابطة القطرية للاعبين إبراهيم الغانم، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين مجدي عبدالغني.



من جانبه، أكد نائب رئيس الرابطة القطرية للاعبين إبراهيم الغانم أن مذكرة التفاهم هذه ستضع حجر الأساس لمزيد من التعاون المثمر مع الجمعية المصرية للاعبي كرة القدم المحترفين والاستفادة من خبراتها. كما أضاف أن الرابطة القطرية للاعبين تعمل على تقوية العلاقات الثنائية مع روابط اللاعبين حول العالم وأن هذه المذكرة هي باكورة تحقيق ذلك.



فيما أعرب مجدي عبدالغني عن سعادته بتوقيع اتفاقية التفاهم مع الرابطة القطرية للاعبين والتطلع إلى تبادل الخبرات بين المؤسستين. وأضاف: «شهدنا ختام بطولة كأس العرب المبهر وأننا على ثقة بأن قطر قادرة على تنظيم بطولة كأس عالم مذهلة العام المقبل».