القاهرة - سامي عبدالفتاح



أغلقت في الرابعة من عصر امس باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المقرر إجراؤها في 5 يناير المقبل، حيث تقدمت حتى موعد الإغلاق قائمتان، إحدهما تقدمت أمس برئاسة جمال علام وخالد الدرندلي نائب رئيس والأعضاء محمد حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا وحازم إمام ومحمد بركات وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي، بالإضافة إلى القائمة الاحتياطية وتضم خالد أبو الوفا وعادل سلومة وعزة أبو الخير، اذ تمت تزكية القائمة من أندية الرحلات بسوهاج وشبان المراغة وجرجا.



فيما تقدمت امس القائمة الثانية والتي تضم: محمد إبراهيم رئيسا ومحمد حسني نائبا للرئيس والأعضاء مؤمن جاد وأسامة محمود ومحمد حسن ومصطفى محمد وحامد مرتضى وإسلام عبد رب النبي ونيفين جمال، واحتياطيا مصطفى لطفي وشريف عبد المنعم ونجلاء شبل، وقد تمت تزكية القائمة من أندية سوهاج وطهطا والمراغة.



ومن المقرر أن يعلن اتحاد كرة القدم السبت المقبل الأسماء النهائية للمرشحين بعد مراجعة أوراق الترشيح ومطابقتها بالشروط الواردة في اللائحة.