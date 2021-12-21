أعلن نجم التنس الإسباني رافايل نادال أنه مصاب بفيروس كورونا، وذلك بعد عودته من أبوظبي حيث كان يشارك في دورة استعراضية.



وقال نادال في حسابه على تويتر «تحياتي جميعا. أردت أن أعلن أنه لدى عودتي الى الوطن بعد المشاركة في دورة أبوظبي، جاءت نتيجتي إيجابية بكوفيد في فحص «بي سي آر» الذي أجريته عند وصولي الى إسبانيا».



وخسر الإسباني المصنف سادسا عالميا المباراتين اللتين خاضهما الأسبوع المنصرم في دورة أبوظبي الاستعراضية ضد البريطاني أندي موراي والكندي دنيس شابوفالوف، وذلك في أول مشاركة له بعد غياب لأربعة أشهر بسبب إصابة في قدمه.



وعانى «الماتادور» الفائز بـ 20 لقبا في بطولات غراند سلام متساويا بالرقم القياسي مع السويسري روجيه فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش، من آلام في قدمه منذ السنوات الأولى لمسيرته، إلا أن تجدد هذه الإصابة قبل ستة أشهر، أجبره على الغياب عن بطولتي ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز الأميركية هذا العام.



ولا يمكن معرفة إذ كانت إصابته بفيروس كورونا ستحرمه من المشاركة في دورة ملبورن الأسترالية التي تنطلق في الرابع من يناير.