وصل مشوار فريق توتنهام هوتسبير في مسابقة «كونفرنس ليغ» الى النهاية بعدما منح الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) الفوز لرين الفرنسي 3-0 في مباراة الجولة الاخيرة من دور المجموعات، لاعتباره النادي اللندني منسحبا.



واضطر سبيرز الى الغياب عن المواجهة التي كانت مقررة بين الفريقين في التاسع من الشهر الجاري بسبب تفشي كوفيد-19 في صفوفه.



ونتيجة لقرار الاتحاد القاري، حل توتنهام في المركز الثالث ضمن مجموعته، فيما نال فيتيس أرنهم بطاقة الملحق بحلوله ثانيا خلف رين الذي كان ضامنا أصلا لتأهله إلى الدور ثمن النهائي كمتصدر للمجموعة السابعة.



وجاء في بيان ويفا «نعلن أن نتيجة مباراة توتنهام ورين ضمن دور المجموعات لمسابقة كونفرنس ليغ هي 3-0 بانسحاب توتنهام».



وألغيت المباراة المقررة سابقا بين الطرفين في لندن آنذاك، بعدما أعلن مدرب سبيرز الإيطالي أنتوني كونتي عشية المباراة ان ثمانية من لاعبيه وخمسة أعضاء من الطاقم الفني والإداري أصيبوا بفيروس كورونا.