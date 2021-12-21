سجل المهاجم الدولي الپولندي أركاديوش ميليك ثلاثية لفريقه لمرسيليا ليقوده الى فوز صريح على مانيه روشفيل من الدرجة الخامسة 4-1 وبلوغ الدور الثالث من مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم.



وفاجأ مانيه روشفيل أصحاب الأرض بالتقدم على ملعب فيلودروم بهدف لمايك كور (16) لكنه اكمل المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه إيهاب لحويل بالإنذار الثاني بعد تسببه بركلة جزاء انبرى لها ميليك مدركا التعادل (41).



وزار الپولندي الشباك مرة جديدة في الدقيقة 57 وأضاف زميله الاسباني لويس هنريكه الثالث (77) قبل ان يسجل ميليك الهاتريك في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع.



وسجل وسام بن يدر هدفي فريقه موناكو في مرمى ريد ستار ليبلغ الدور الثالث ايضا.



وتغلب باريس سان جرمان الذي فاز بكأس فرنسا 6 مرات في السنوات السبع الاخيرة على فينيي اولنوي من الدرجة الخامسة 3-0 في مباراة غاب عنها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد أن ارتأى مدربه ومواطنه ماوريسيو بوتشيتينو إراحته.



وتناوب على تسجيل الأهداف كيليان مبابي (16 من ركلة جزاء و51) والأرجنتيني ماورو إيكاردي (30 من ركلة جزاء).