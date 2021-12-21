يسعى يوفنتوس إلى تحقيق فوز ثان تواليا على أرضه أمام كالياري في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وسيكون فريق المدرب ماسيميليانو أليغري الذي يتخلف بفارق ست نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا والذي يحتله أتالانتا حاليا، أمام مهمة شاقة في مستهل العام الجديد ليس لأنه يواجه نابولي وحسب في اختباره الأول لـ2022، بل لأنه يليه زيارة إلى العاصمة لمواجهة روما ثم إلى ميلان للقاء إنتر، على أن يختتم الشهر الأول من العام باختبار صعب آخر خارج أرضه أيضا في 23 منه ضد ميلان. ويلعب أتالانتا، القادم من خسارة مؤلمة على أرضه أمام روما، في ضيافة جنوى.



ويبحث أودينيزي على الفوز في مواجهة ساليرنيتانا.



فلاهوفيتش يعادل رقم رونالدو



وبقي نابولي عقدة مستعصية لميلان لاسيما في عقر دار الأخير ملعب سان سيرو عندما ألحق به الخسارة بهدف وحيد في المرحلة الثامنة عشرة.



ودخل ميلان مواجهته مع نابولي وهو لم يتمكن من إلحاق الهزيمة بمنافسه في ملعب سان سيرو منذ انتصاره عليه 2-0 في ديسمبر عام 2014، لتتكرس العقدة في المباراة.



وافتتح نابولي التسجيل عندما تابع المقدوني الشمالي الدولي أليف الماس كرة برأسه مستثمرا عرضية من قائد الفريق الپولندي بيوتر جيلينسكي داخل الشباك (5).



وسجل ميلان هدف التعادل في الدقيقة 89 عبر لاعب وسطه العاجي فرانك كيسييه ألغي بداعي التسلل على جيرو بعد اللجوء الى تقنية حكم الفيديو المساعد.



ورفع نابولي رصيده الى 39 نقطة في المركز الثاني متخلفا بفارق 4 نقاط عن إنتر المتصدر، متفوقا بفارق الأهداف عن ميلان.



وعادل النجم الصربي دوشان فلاهوفيتش رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو لعدد الأهداف المسجلة في عام واحد في الدوري الايطالي (33)، خلال تعادل فريقه فيورنتينا 2-2 مع ضيفه ساسوولو.



ورغم أنه عوض تأخره بهدفين الى تعادل وأكمل اللقاء بعشرة لاعبين في الدقائق العشرين الأخيرة، فشل فيورنتينا بالبقاء منفردا في المركز الخامس.



وبات في رصيد كل من «فيولا»، روما ويوفنتوس 31 نقطة مع تفوق فريق العاصمة بفارق الأهداف في المركز الخامس، أمام فيورنتينا ويوفنتوس السابع.



وعزز فلاهوفيتش صدارته لترتيب الهدافين في الدوري هذا الموسم مع 16 هدفا.



وستكون الفرصة سانحة للصربي لكسر هذا الرقم في المباراة الأخيرة للعام ضد مضيفه فيرونا غدا.



يذكر أن أفضل رقمين في عام واحد في الدوري هما لفيليتشي بوريل (41 في 1933 مع يوفنتوس) والسويدي غونار نوردهال (36 في 1950 مع ميلان)، وفق إحصاءات الكالتشيو.