اعترف المدير الفني لفريق ليفربول يورغن كلوب بأن الاستعدادات قبل المباراة التي انتهت بالتعادل مع توتنهام 2-2 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كانت «صعبة» في ظل الوضع الذي يعيشه الفريق بسبب الإصابات بفيروس كورونا.



وعانى ليفربول خلال استعداداته لمواجهة توتنهام، حيث كشفت الفحوص إصابة تياغو ألكانتارا وفيرجيل فان دايك وفابينيو وكورتيس جونز بفيروس كورونا، كما عانى جوردان هندرسون من وعكة صحية لكنه ليس مصابا بالعدوى.



وسجل دييغو جوتا وأندي روبرتسون هدفي ليفربول في مباراة، بينما سجل هدفي توتنهام، هاري كين وهيونغ مين سون، لكن المباراة شهدت جدلا كبيرا حول نظام حكم الفيديو المساعد «فار»، وهو ما يرى كلوب أنه أثر على مجريات اللقاء.



وقال بشأن الاستعداد قبل المباراة: «نعم صعبة، كانت صعبة بالتأكيد. تواجه توتنهام وترى أنه يبدو أكثر انتعاشا في الشوط الثاني عما كان عليه في الشوط الأول، هذه فترة صعبة وعلينا التأكد من تكافؤ الفرص والأوضاع بالنسبة لنا جميعا».



وأضاف كلوب: «الأمور صعبة في الوقت الحالي، أرى ذلك، لكن إلى جانب هذا، لا أعرف أي فريق يمكنني الدفع به لأنني أنتظر دائما في الصباح لمعرفة نتائج الفحوص، وبالطبع لم يكن لدينا فكرة عن توتنهام».



وتابع: «عادة ما تستعد لمباراة ويكون لديك فكرة عن التشكيلة التي لعبت قبلها بأسبوع، لكننا بالتأكيد لم يكن لدينا أي فكرة (عن تشكيلة المنافس)».



وقال: «كنا أفضل في الشوط الأول، أو كنا الأكثر سيطرة.. لم تكن مباراة مفتوحة وإنما شهدت الاعتماد على الهجمات المرتدة، لذلك كانت الأمور صعبة.



وأعرب كلوب، عن استيائه الشديد من القرارات التحكيمية، وقال «هناك العديد من الأمور الأخرى التي أثرت على المباراة، لكن بعض من هذه الأسئلة من الأفضل توجيهها إلى السيد تيرني (حكم المباراة)».



وعن هروب هاري كين من البطاقة الحمراء بعد تدخله في الشوط الأول على أندي روبرتسون: «بالطبع يستحق البطاقة الحمراء، يمكن أن توجه البطاقة الحمراء لروبرتسون (في لقطة الشوط الثاني) فلم يكن تدخله ذكيا، لكن هذه أيضا بطاقة حمراء بكل تأكيد».



وتابع: «لا يوجد شك في ذلك، قدمه كانت في الهواء، إذا تواجدت ساق روبروتسون حينها على الأرض، لتعرض للكسر، توجد تقنية الفار، وذهب وشاهد لقطة روبرتسون مرة أخرى، حسنا التقنية متواجدة من أجل ذلك، لكن ماذا فعل في هذا الموقف (تدخل كين)؟، ومن ثم هناك قرار ركلة الجزاء في لقطة ديوغو جوتا».



وواصل: «تيرني أخبرني بأن ديوغو توقف لرغبته في الحصول على مخالفة، أولا وأخيرا إذا أردت التسديد، فيجب عليك التوقف، فلا يمكنك القيام بالاثنين معا (الركض والتسديد)».



واستكمل: «التعادل نتيجة لا بأس بها، لسنا مجانين للتفكير بأنه لا يمكننا التعادل في توتنهام، ولكن هذه المواقف حاسمة، لا أعرف ما هي مشكلة (الحكم بول تيرني) معي، أشهر في وجهي البطاقة الصفراء في الوقت الذي أفضل فيه أن يتخذ القرارات الصحيحة في أرض الملعب».



وأتم: «فقدنا وسط ملعبنا بالكامل، ويغيب عنا أفضل مدافع في العالم وفقدنا القائد يوم المباراة، وبالتالي لا نتوقع أن نقدم أفضل كرة قدم في الموسم، كان علينا القتال، وهذا ما قام به اللاعبون».



كأس الرابطة



يبحث أرسنال اليوم عن بلوغ الدور نصف النهائي عندما يواجه سندرلاند في ربع نهائي كأس الرابطة الانجليزية.