أعلن نادي كلوب بروج أنه سيتخذ إجراءات صارمة بحق المتورطين في واقعة الإساءة العنصرية لفينسينت كومباني المدير الفني لفريق أندرلخت بسبب ما جرى من أحداث في المواجهة التي جمعت كلوب مع أندرلخت أمس الأول في قمة مباريات الدوري البلجيكي لكرة القدم.



وذكر النادي في بيان رسمي: «بعد أحداث الأمس يعلن النادي أنه سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة مع السلطات والهيئات المعنية لتحديد الفاعلين ومعاقبتهم بالمنع من دخول الملعب».



وانتهت المباراة التي أقيمت على ملعب كلوب بروج بالتعادل 2 - 2.



وفي سياق متصل، قال كومباني في تصريحات لقناة «إيلفين»: «أشعر بالاشمئزاز لقد تعرضت للإهانة أنا والمساعدون طوال سير المباراة»، من جانبه، قال وزير الداخلية البلجيكي أنيليس فيرليندن: «محاربة العنصرية يجب ألا تتضمن أي تنازلات».