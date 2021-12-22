سعود عبدالعزيز



توفي شخص آخر بحادثة حريق كراج منطقة الجهراء الصناعية متأثرا بحروق بليغة، فيما لايزال آخران يرقدان في العناية المركزة لعلاجهما من حروق وإصابات متفاوتة.



وأفاد مصدر بأن جهات التحقيق في وزارة الداخلية وبالتنسيق مع قوة الإطفاء العام، فتحت تحقيقا في الحادثة بعدما ترددت معلومات عن نشوب الحريق بفعل وجود عبث من قبل شخص «حدث» يعمل في كراج مجاور.



وأضاف المصدر أن التحريات دلت على قيام الحدث وعلى سبيل الدعابة بتسليط مصدر لهب «ولاعة» نحو المتجمهرين حول المركبة حسبما يظهر في تصوير متداول للحادثة، في وقت كان الكراج مشبعا بأبخرة البنزين ما أدى لاندلاع الحريق.



وتابع المصدر أن وزارة الداخلية أحالت المتهم الحدث وملف القضية إلى نيابة الأحداث للتحقيق فيها، مبينا أنه سيواجه تهما عدة بينها قتل خطأ لوفاة شخصين وشروع بالقتل لتعريض آخرين لإصابات خطيرة بالإضافة إلى الحرق العمد والإتلاف.



يذكر أن قوة الإطفاء العام كانت قد أعلنت عن إصابة 4 أشخاص بحروق وإطفائي برضوض خلال تعامله مع الحريق، إلا أن اثنين من المصابين وهما سوريان توفيا بعد إسعافهما إلى المستشفى.



من جهة اخرى، ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بأن فرق الإطفاء تعاملت مساء أمس الأول مع حريق شاليه مصنوع من الألمونيوم في احدى مدارس منطقة العدان، واوضحت الإدارة أن مراكز القرين والمواد الخطرة هرعت الى موقع الحادث وتبين لها أن الحريق نشب في شاليه بالساحة الخلفية الخاصة بالمدرسة ويستخدم لتخزين الأغراض وكانت الخسائر مادية فقط في نطاق الشاليه.