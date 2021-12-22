عبدالكريم أحمد



برأت محكمة الجنايات مواطنا من جلب وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي بغير الأحوال المرخص بها قانونا. وذكرت وكيلة المتهم المحامية ابتسام العنزي أن حكم براءة موكلها جاء بعد استدعاء المفتش الجمركي واستجوابه بعملية ضبط الممنوعات المنسوبة إلى موكلها. وأشارت العنزي إلى أنها قدمت إلى المحكمة كشفا بأسماء الركاب القادمين ومطابقتها بمواقع جلوسهم في الطائرة وبيانات التذاكر، بعد الحصول على إذن باستخراجها.



وأضافت أنها قدمت تفريغا لكاميرات مطار الدولة التي قدم منها موكلها، مبينة أنها تمكنت من خلال هذه الوسيلة من إثبات عدم علاقته بالأمتعة التي تم ضبط المواد بينها.





