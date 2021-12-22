عبدالكريم أحمد

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الصانع ببراءة مواطن في شكوى مواطنة اتهمته بالتجسس عليها داخل مرفق مستأجر.



واتهمت النيابة العامة المتهم بهتك عرض المجني عليها بالحيلة باستخدام كاميرا تجسس وإساءة استخدام هاتف وأجهزة حديثة.

وفيما أنكر المتهم منذ فجر التحقيقات الاتهامات الموجهة إليه، ترافع المحامي سالم السعد من مجموعة الرفاعي القانونية وأكد انتفاء أركان الجريمة وانتفاء القصد الجنائي وخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني يدين موكله، مشيرا إلى تضارب أقوال ضابط الواقعة وخلو التقرير الفني المودع بالاوراق من ثمة دليل ضد موكله فضلا عن كيدية الاتهام، وعدم معقولية الواقعة إذ إن الكاميرا لا تخص المتهم وما ضبط مجرد جهاز إلكتروني مزروع فيه كاميرا تجسس لا تخص المتهم لا من قريب ولا من بعيد، ولا توجد ثمة تسجيلات تثبت قيامه بتصوير النساء المستأجرات.