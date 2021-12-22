عبدالله قنيص ـ مبارك التنيب



تمكن رجال الامن الجنائي وتحديدا مباحث الرميثية من ضبط شاب كويتي سرق عدة مدارس في منطقة الرميثية بعد تسور اسوارها الخارجية، فيما ذكر مصدر امني ان الشاب اعترف باستهداف 7 مدارس وسرقة اغراض منها الا ان ادارة مدرستين فقط تقدمتا ببلاغات رسمية وسجلت قضيتين في مخفر الرميثية، الاولى تحت رقم (26/2021)، والأخرى برقم (189/2021) وبعنوان «سرقة عن طريق تحطيم حرز».



وبحسب مصدر أمني، تم فتح تحقيق والاستماع الى إفادات حراس شاهدوا اللص والذين ذكروا ان اللص شاب يرتدي ملابس رياضية وانه يتسور المدارس لكي يسرق اغراضا من داخلها اغلبها اجهزة حاسوب وان الشخص وحينما يتم رصده يستغل سرعاته ويهرب احيانا بقفزة واحدة من سور يصل طوله الى اكثر من مترين.



وأضاف المصدر: بعد البحث والتحري تم تحديد هوية المتهم وهو من مواليد 1991 وذلك في منطقة السالمية وبالتحقيق معه اقر باستهداف مدارس وسرقة غرف الحاسوب وايضا غرف الناظر، وفي حالة العثور على أي اموال او اغراض ثمينة يقوم بسرقتها وانه ينفق حصيلة المسروقات على شراء المواد المخدرة، وانه كان يعتاد تنفيذ سرقاته في الساعات المتقدمة وتحديدا في الفترة من الثانية حتى الثالثة والنصف فجرا وهي افضل فترة ينفذ فيها سرقاته حسب زعمه، كما عثر رجال المباحث في مسكنه على مسروقات لم يقم بتصريفها او بيعها، وباستدعاء حراس مدارس تعرضت للسرقة تعرفوا عليه، وتبين ان الشاب سبق أن مارس لعبة القفز بالزانة، وجار معرفة الاشخاص الذين كان يبيع لهم اللص مسروقاته لمعرفة مدى علمهم بنشاط الشاب الاجرامي.