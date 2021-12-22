حثت وزارة الداخلية مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على تجنب «التنمر الإلكتروني»، مذكرة بآية كريمة من سورة الحجرات تنهى عن السخرية من الآخرين.



وعرفت الوزارة «التنمر الإلكتروني» خلال منشور توعي، مبينة بأنه «استغلال الإنترنت والتقنيات بهدف إلحاق الضرر بالآخرين بشكل متعمد ومتكرر وغالبا ما يكون هذا الضرر نفسي».



وأشارت إلى أشكال التنمر الإلكتروني، مبينة بأن من بينها تعليقات غير لائقة اجتماعيا وأخلاقيا من خلال حسابات وهمية أو حقيقية في برامج التواصل الاجتماعي.



وأضافت بأن هناك شكلا آخر للتنمر الإلكتروني يتمثل برسائل تهديد وابتزاز من مصدر مجهول بهدف إلحاق الضرر بالطرف الآخر، وشكل ثالث يتمثل بنشر الإشاعات والمعلومات الخاطئة بهدف تشويه السمعة.



وطرحت طرقا للوقاية من التنمر الإلكتروني، وهي: تعزيز الثقة في النفس وتجاهل رسائل وعبارات التنمر، وزرع ثقافة احترام الآخرين، وعدم التردد بالتواصل مع الجهات المختصة في حال التعرض للتهديد والابتزاز.