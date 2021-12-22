مبارك الخالدي



عقدت اللجنة الفنية باتحاد كرة القدم اجتماعا مساء اول من امس الاثنين مع المدرب التشيكي لافيكا المرشح لقيادة المنتخب الأول لكرة القدم، وحضر الاجتماع الى جانب رئيس الاتحاد الشيخ أحمد اليوسف كل من جواد مقصيد وعبدالعزيز حمادة ود.عبدالمجيد البناي ومدرب نادي التضامن التشيكي بيفارنك والمدرب المساعد للافيكا. وعلمت «الانباء» ان الاجتماع انتهى مفتوحا على كل الاحتمالات ولم يتم التوصل لصيغة اتفاق نهائية نظرا لرغبة مسؤولي الاتحاد واللجنة الفنية في اجراء مفاوضات اخرى مع مدربين آخرين، على ان تكون الأولوية للمدرب التشيكي لافيكا الذي عرض برنامجه وخطة عمله والأهداف التي يسعى لتحقيقها اذا تم التعاقد معه.