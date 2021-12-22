هادي العنزي



يدرس الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية إمكانية عودة محترفه السابق الايفواري جمعة سعيد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بعدما أصبح المهاجم السابق لنادي الكويت حرا إثر فسخ تعاقده بالتراضي مع نادي النهضة العماني، نظرا لتراجع مستواه الفني، بحسب البيان الذي أصدره النادي العماني.



ويسعى مجلس إدارة نادي السالمية جاهدا خلال الفترة الحالية لرفع العقوبة المتخذة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، بحرمانه من إتمام أي تعاقدات جديدة، وذلك على خلفية شكاوى تقدم بها لاعبون محترفون سابقون في صفوفه، ويتوقع أن يتم الوصول إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف قبل أو خلال فترة الانتقالات الشتوية على أقصى تقدير.



إلى ذلك، تعادل «السماوي» مع نظيره برقان في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الأول 1-1، وذلك تحضيرا لمباراة القادسية المقبلة ضمن منافسات الجولة الـ 6 لدوري stc للدرجة الممتازة، وقد أتاح المدرب الوطني محمد إبراهيم في اللقاء الفرصة سانحة للعديد من اللاعبين الذين لم يشاركوا بقدر كبير في الجولات الخمس الماضية من الدوري الممتاز، للوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، وإمكانية الاستعانة بخدماتهم في المواجهات المقبلة للسماوي، كما أطمئن على عودة المصابين فهد المجمد، ومحمد الهويدي، وسجل هدف السماوي مهاجمه فهد الرشيدي.



وفي إطار متصل، سيكرم مجلس إدارة نادي السالمية مهاجمي الأزرق و«السماوي» السابقين بشار عبدالله، وجاسم الهويدي، قبل انطلاق مباراة الفريق مع القادسية الأحد المقبل، تقديرا لعطائهما الكبير، ودخولهما ضمن قائمة أفضل 10 هدافين عرب، حيث احتل بشار المركز الثالث بـ 75 هدفا، فيما حل الهويدي سادسا بـ 62 هدفا.