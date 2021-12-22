يعقوب العوضي



فاز منتخبنا الوطني للكرة الطائرة على فريق نوفي سات الصربي بنتيجة 3-2 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أول من أمس في صربيا ضمن المعسكر الذي يقيمه الأزرق استعدادا لبطولة دورة الألعاب الخليجية يناير المقبل بالكويت، ويركز الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي ألكسندر سنيتيش في التدريبات اليومية على الجانب البدني في المران الصباحي والجانب الفني في المسائي.



من جانب آخر، تعاقدت إدارة النادي العربي رسميا مع المدرب الأرجنتيني ماركوس أنطونيو لقيادة دفة الفريق الأول للكرة الطائرة خلفا للمدرب الإيراني جواد شمامي، كما ضمت اللاعبين: أحمد الملا، وسلطان خلف ويعقوب بن عيد.



وأكد رئيس الجهاز الإداري بالعربي أحمد الإبراهيم أن النادي اختار المدرب الجديد بعد دراسة متأنية لعدة سير ذاتية لمدربين منهم مدرب صربي وآخر تونسي ثم وقع الاختيار على المدرب أنطونيو، لافتا الى أن الفريق تعرض لانتكاسة لعدة أسباب منها الإصابات وأهمها للمحترف الدومنيكاني هنري ومحمد السويد.



وأكد أن إدارة النادي وفرت الدعم وهيأت الأجواء لتوفير بيئة مناسبة للإعداد ونتطلع لتحقيق النتائج المطلوبة في الدوري في القسم الثاني والتأهل إلى المربع الذهبي.