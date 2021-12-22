ناصر العنزي - مبارك الخالدي



توّج الكويت «العميد» بطلا لكأس صاحب السمو الأمير للمرة الـ«15» في تاريخه بعد تغلبه أمس في المباراة النهائية على منافسه اللدود القادسية بهدف نظيف في المهرجان الكروي الذي احتضنه ستاد جابر الدولي برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الذي أناب عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لحضور المباراة. وقد احتفلت جماهير العميد باللقب مع فريقها طويلا.



بدأ الشوط الأول بهجوم من القادسية من أجل تسجيل هدف السبق إلا أن المهاجم الكونغولي مبوكاني باغت دفاع القادسية واستخلص كرة من بين اللاعبين وسددها زاحفة في الزاوية الضيقة للحارس خالد الرشيدي في الدقيقة «26»، وبعدها ردت العارضة كرة قوية سددها عيد الرشيدي وضاعت على الأصفر فرصة تسجيــل هدف محقق.



وكان مدرب الكويت نبيل معلول قد بدأ بتشكيلة هجومية زج بها الثلاثي الخطر فيصل زايد وأحمد زنكي ومبوكاني في المقدمة والذين احسنوا في استغلال الكرات القصيرة المتبادلة من الوسط واختراق دفاع القادسية اكثر من مرة، ورد القائم كرة من فيصل زايد بعد ان احسن في تسديدها من فوق حائط الصد «45».



أما مدرب القادسية الجزائري خير الدين مضوي فقد بدأ بالثلاثي بدر المطوع وعيد الرشيدي وأحمد الرياحي، وتناقل لاعبوه الكرة كثيرا ولكن النهاية كانت معدومة، حيث عجز لاعبوه عن ادخال الكرة الشباك بسبب التعجل وعدم التركيز، وفتح عيد الرشيدي جبهة في الجهة اليمنى ومرر كرات عدة ثمينة لم تستغل، كما أفسد الظهير الأيسر تراشي على فريقه كرات عرضية بتمريراته السيئة.



وفي الشوط الثاني أحدث مدربا الفريقين تغييرات لتعزيز خطوطهما، فزجّ مضوي بمهاجمه روماريو بدلا من محمد خليل، فيما ادخل معلول عبدالمحسن تركماني بدلا من أحمد الزنكي، وتبادل اللاعبون الهجمات، ومرر عيد الرشيدي النشط كرة عرضية مرت من أمام الجميع «71» ولكن المدرب قام بإخراجه وادخل مكانه عبدالله ماوي في تصرف مفاجئ، حيث كان مصدر خطورة في الجهة اليمنى إلا إذا كان تبديله بسبب الإصابة، فيما حافظ لاعبو الأبيض على تقدمهم وقاتلوا ببسالة واخترقوا دفاع الأصفر أكثر من مرة، وكاد طلال الفاضل أن يضيف هدفا ومرت كرته بجانب القائم «94»، ونجح المدرب نبيل معلول في فرض اسلوبه وخطف اللقب.



أدار المباراة الحكم التركي شاكير وجاءت قراراته سليمة ومنصفة للفريقين.



مثل الكويت: حميد القلاف، سامي الصانع، مشاري غنام، ماكغوان، فهد الهاجري، طلال الفاضل، علي حسين، مهدي برحمة، فيصل زايد، أحمد الزنكي، مبوكاني، محسن التركماني، عبدالله البريكي، ابراهيم كميل.



ومثل القادسية: خالد الرشيدي، راشد الدوسري، خالد ابراهيم، علي فايز، تراشي، محمد خليل، فهد الأنصاري، أحمد الظفيري، عيد الرشيدي، بدر المطوع، أحمد الرياحي، روماريو، عبدالله ماوي، تاتار.

الأمير يهنئ رئيس نادي الكويت بالفوز باللقب

بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس إدارة نادي الكويت خالد الغانم عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوز فريق الكويت في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمير للموسم الرياضي (2020 ـ 2021)، مشيدا سموه بالأداء المتميز للفريقين وبما اتصفا به من تنافس شريف خلال المباراة، راجيا سموه للجميع كل التوفيق للإسهام في رفع مستوى الرياضة الكويتية لتحقيق المزيد من الإنجازات والبطولات على الصعيدين الإقليمي والدولي.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى رئيس نادي الكويت خالد الغانم ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الفوز بالكأس، مشيدا سموه بالروح الرياضية التي تحلى بها الفريقان خلال المباراة وبروح المنافسة التي تمتعت بها كافة الفرق الرياضية المشاركة في البطولة، متمنيا سموه للجميع التوفيق للإسهام في تحقيق المزيد من الإنجازات في المجال الرياضي.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.

من أجواء النهائي

وصل موكب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى ستاد جابر في الـ 6.45 مساء، حيث كان في استقباله وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ومدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح، ورئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ونواب مدير الهيئة، ورئيسا ناديي القادسية والكويت، وقد حيا سموه الجماهير ملوحا بيديه الكريمتين وسط عاصفة من الترحيب.



ظهرت ارضية الستاد بشكل رائع واستحقت الاشادة والثناء من الجميع.



لأول مرة يتم تركيب كاميرات spider com في ستاد جابر لتغطية المباراة النهائية.



بدأ توافد الجماهير القدساوية والكويتاوية منذ الرابعة والنصف عصرا.



نزل الفريقان لإجراء عمليات الإحماء في الساعة 5:55 وسط تحية جماهيرهما.



رفع لاعبو نادي الكويت لوحة للتعزية بوفاة فقيد الرياضة ونادي الجهراء اللاعب سعد الوليد.

تحضيرات استثنائية

شهدت المباراة تحضيرات استثنائية وتنظيما دقيقا من قبل اتحاد الكرة والجهات المساعدة لإظهار نهائي «أغلى الكؤوس» بأفضل صورة ممكنة، ولأجل راحة الجماهير الغفيرة التي حضرت الى ستاد جابر الأحمد الدولي.



هذا وتألق المذيع طالب الشريف في تقديم فقرات حفل النهائي وفي الإعلان عن اسماء لاعبي الفريقين.



كما حظيت الفقرة الغنائية التي أداها الفنانان خالد مظفر وعبدالعزيز الويس التي استغرقت سبع دقائق بإعجاب الحضور.