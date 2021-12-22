يحيى حميدان



أكد مدرب خيطان هاني الصقر أن الخسارة من الجهراء 0-2 ضمن الجولة السادسة من دوري «stc» للدرجة الأولى كانت مستحقة بالنسبة للفريق لكونه لم نقدم الأداء المطلوب فيما كان المنافس أفضل بصورة واضحة.



وأشار الصقر لـ «الأنباء» إلى أن الجميع يتحمل هذه الهزيمة، قائلا: «هذه هي كرة القدم أحيانا تكون في يومك وأحيانا لا يحالفك التوفيق وعلينا تقبل هذا الواقع وتوجيه الأنظار نحو القادم من المباريات».



وبين الصقر أن خيطان، الذي يحتل المركز الرابع حاليا برصيد 6 نقاط ويبتعد بفارق 4 نقاط عن المتصدرين الساحل والجهراء، لايزال في المنافسة ولا يمكن الجزم بهوية المتأهلين للدوري الممتاز في هذا الوقت المبكر من عمر المسابقة، إذ لايزال القسم الثاني في بدايته وهناك قسمين آخرين ووارد خلالهما حصول الكثير من التغيرات.



وأفاد بأن خيطان في الوقت الحالي لن يغير أي من محترفيه الأجانب خلال الانتقالات الشتوية التي تنطلق الشهر المقبل، وهناك تحركات لاستقطاب لاعب أو لاعبين محليين لم تتحدد هويتهما حتى الآن انتظارا لمعرفة المتاح أمامنا.