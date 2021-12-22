مبارك الخالدي



يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي تحضيراته للقاء فريق النصر الجمعة المقبل ضمن الجولة السادسة لدوري stc الممتاز. وسيستعيد الأخضر في هذه المباراة جهود لاعب خط الوسط سلطان العنزي بعد انتهاء فترة الايقاف، إلا انه سيفتقد جهود المدافع أحمد ابراهيم لتراكم الإنذارات، فيما تبدو الحالة الصحية للقائد عبدالله الشمالي محل مراجعة طبية بعد إجرائه جراحة عاجلة عبارة عن اربع غرز في الشفاه السفلى إثر الاحتكاك القوي الذي تعرض له من احد لاعبي كاظمة في مباراة الفريقين الأخيرة.



وفي هذا الإطار، يتواصل كذلك غياب التونسي ايمن محمود والسوري مارديك ونايف حميد للإصابة، ويسعى الجهاز الفني لتحقيق الفوز في المباراة املا في استعادة التوازن وعدم الابتعاد عن فرق المقدمة.